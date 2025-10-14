سیاسی

عێراق دەروازەی ڕەبیعەی هاوسنووری حه‌سه‌كه‌ ناکاتەوە

عێراق

حکوومەتی عێراق ڕەتی دەکاتەوە دەروازەی ڕەبیعە بکاتەوە، کە دەکەوێتە نێوان پارێزگای نەینەوا پارێزگای حەسەکە لە ڕۆژئاوای کوردستان.

محەممەد هەریس، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا گوتی: حکوومەتی عێراقی کردنەوەی دەروازەی ڕەبیعەی لەگەڵ سووریا ڕەت کردووەتەوە، چونکە لە ژێر دەسەڵاتی راستەوخۆی هێزەکانی سوریای دیموکراتدایە.

محەممەد هەریس، گوتیشی: عێراق دەیەوێت ڕاستەوخۆ لەگەڵ حکوومەتی سووریا مامەڵە بکات و هەروەها هێزەکانی سووریای دیموکرات بە مەبەستی بازرگانیکردن لە دەروازەکە و هاتوچۆکردن، داوای کردنەوەی دەروازەکەیان کردووە، بەڵام داواکەیان ڕەت کراوەتەوە.

لە دوای ساڵی 2017ـه‌وه‌، دەروازەی ڕه‌بیعە لە ژێر دەسەڵاتی تەواوەتی حکوومەتی عێراقدایە و بەداخراویش ماوەتەوە.

عێراق سێ دەروازەی سنووری لەگەڵ وڵاتی سووریا هەیە لەوانە، دەروازەی قائیم و وەلید لە پارێزگای ئەنبار و دەروازەی ڕەبیعە له‌ سنووره‌كانی نه‌ینه‌وا.

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment