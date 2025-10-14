پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی عێراق ڕەتی دەکاتەوە دەروازەی ڕەبیعە بکاتەوە، کە دەکەوێتە نێوان پارێزگای نەینەوا پارێزگای حەسەکە لە ڕۆژئاوای کوردستان.

محەممەد هەریس، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا گوتی: حکوومەتی عێراقی کردنەوەی دەروازەی ڕەبیعەی لەگەڵ سووریا ڕەت کردووەتەوە، چونکە لە ژێر دەسەڵاتی راستەوخۆی هێزەکانی سوریای دیموکراتدایە.

محەممەد هەریس، گوتیشی: عێراق دەیەوێت ڕاستەوخۆ لەگەڵ حکوومەتی سووریا مامەڵە بکات و هەروەها هێزەکانی سووریای دیموکرات بە مەبەستی بازرگانیکردن لە دەروازەکە و هاتوچۆکردن، داوای کردنەوەی دەروازەکەیان کردووە، بەڵام داواکەیان ڕەت کراوەتەوە.

لە دوای ساڵی 2017ـه‌وه‌، دەروازەی ڕه‌بیعە لە ژێر دەسەڵاتی تەواوەتی حکوومەتی عێراقدایە و بەداخراویش ماوەتەوە.

عێراق سێ دەروازەی سنووری لەگەڵ وڵاتی سووریا هەیە لەوانە، دەروازەی قائیم و وەلید لە پارێزگای ئەنبار و دەروازەی ڕەبیعە له‌ سنووره‌كانی نه‌ینه‌وا.