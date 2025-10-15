ئەنجوومەنی وەزیران لەبارەی مووچە کۆدەبێتەوە

پێش 56 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی ئۆکتۆبەری2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیران و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیران کۆدەبێتەوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ لە کۆبوونەوەکەدا، دەرئەنجامی پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی بارودۆخی دارایی هەرێمی کوردستان کە لە ماوەى پێشوودا ئەنجام درا، لەلایەن وەزارەتی دارایی و ئابووری، لەسەر ڕاسپاردەى دواکۆبوونەوەى ئەنجوومەنی وەزیران و بەدواداچوونی بۆ هەنگاوەکانی خەرجکردنی مووچەى مانگەکانی ساڵی 2025 دەخرێتە ڕوو.