شەپۆلێکی چەند ڕۆژەی باران بارین ڕوو لە کوردستان دەکات

پێش 10 خولەک

دەستەی کەشناسی عێراق ڕایدەگەیەنێت: شەپۆلێکی باران بارین، ناوچەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق، هەروەها هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.

دەستەی کەشناسی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە، ڕۆژی شەممە 6ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاسامان ساماڵ دەبێت، جگەلە دەرکەوتنی پەڵە هەور لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری وڵات، لە هەرێمی کوردستان باران دەبارێت.

بەگوێرەی کەشناسی عێراق، یەکشەممەی داهاتوو کەشوهەوا بەشێوەیەکی گشتی هەور دەبێت لەگەڵ هەورە بروسکە لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی ڕۆژئاوا، لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووریش، ئەگەری باران بارین هەیە.