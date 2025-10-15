زیاتر لە 15 ملیار دینار وەک شایستەی گەنمی جووتیاران گەیشت

سبەی لە هەولێر دابەشدەکرێت

پێش 54 خولەک

15 ملیار و 500 ملیۆن دینار، وەک شایستەی گەنمی جووتیاران بۆ ساڵی 2025، خرایە سەر هەژماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان، هەروەها سبەی لە هەولێر دەست بە دابەشکردنی دەکرێت

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕایگەیاند: بڕی 15 ملیار و 500 ملیۆن دینار، وەک شایستەی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025، خرایە سەر هەژماری وەزارەت و بەگوێرەی پارێزگاکان دابەش دەکرێت، بەمشێوەیە:

شەش ملیار دینار بۆ سلێمانی.

پێنج ملیار دینار بۆ هەولێر .

چوارملیار و 500 ملیۆن دینار بۆدهۆک.

وەزارەتی بازرگانی ئاماژەی بەوە کردووە، سبەی لە هەولێردەست بەدابەشکردن دەکرێت و هەفتەی داهاتوش لە سلێمانی و دهۆک دەست پێدەکات،

هەروەها بەپێی ڕۆژی ڕادەستکردنی گەنمەکانیان بۆ ئەو جووتیارانەی لە یەک تۆن تاوەکوو 50 تۆنیان لێ وەرگیراوە شایستەکان وەردەگرن، پاشان ئەوانەی بڕی زیاتریان پێشکەش کردووە وەریدەگرن.