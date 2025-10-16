بۆ یەکەمجار فێستیڤاڵی پایزی پیرمام بەڕێوەدەچێت

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی ئۆکتۆبەری 2025، حامد ئیسماعیل، قایمقامی پیرمام، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 ڕایگەیاند، بۆ یەکەمین جار "فێستیڤاڵی پایزی پیرمام" ساز دەکرێت و شوێنی فێستیڤاڵەکەش لە بەردەم بەنداوی گۆمەسپان دەبێت.

قایمقامی پیرمام ئاماژەی بەوەشکرد، فێستیڤاڵەکە لە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو، ڕێککەوتی 19ـی ئۆکتۆبەری 2025، دەستپێدەکات و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت. گوتیشی: "ئەگەر ببینین ژمارەی سەردانیکەران زۆرە، ئەوا ماوەکەی درێژ دەکەینەوە."

حامد ئیسماعیل گوتیشی: "زیاتر لە 40 کابینە بۆ جووتیاران تەرخان کراوە تا بەرهەمە خۆماڵییەکانیان نمایش بکەن، کە بەرهەمە کشتوکاڵی و شیرەمەنییەکانیش لەخۆدەگرێت."