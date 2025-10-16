گشتی

بۆ یەکەمجار فێستیڤاڵی پایزی پیرمام بەڕێوەدەچێت

کوردستان فێستیڤاڵی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی ئۆکتۆبەری 2025، حامد ئیسماعیل، قایمقامی پیرمام، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 ڕایگەیاند، بۆ یەکەمین جار "فێستیڤاڵی پایزی پیرمام" ساز دەکرێت و شوێنی فێستیڤاڵەکەش لە بەردەم بەنداوی گۆمەسپان دەبێت.

قایمقامی پیرمام ئاماژەی بەوەشکرد، فێستیڤاڵەکە لە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو، ڕێککەوتی 19ـی ئۆکتۆبەری 2025، دەستپێدەکات و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت. گوتیشی: "ئەگەر ببینین ژمارەی سەردانیکەران زۆرە، ئەوا ماوەکەی درێژ دەکەینەوە."

حامد ئیسماعیل گوتیشی: "زیاتر لە 40 کابینە بۆ جووتیاران تەرخان کراوە تا بەرهەمە خۆماڵییەکانیان نمایش بکەن، کە بەرهەمە کشتوکاڵی و شیرەمەنییەکانیش لەخۆدەگرێت."

 
لاڤین عومەر ,
Fly Erbil Advertisment