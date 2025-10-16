مەسرور بارزانی: پارتی هەمیشە لە سەنگەری پێشەوە بووە بۆ بەرگریکردن لە کوردستان

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی ئۆکتۆبەری 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگریسەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاهەنگی بانگەشەی لیستی275ی پارتی لە هەولێر بەڕێوە چوو.



لە گوتارێكدا كە لە ئاهەنگەكە پێشكەشی كرد، جێگری سەرۆكی پارتی دەستخۆشیی لە كادیر و هەڤاڵانی پارتی كرد و هیوای ماندوونەبوونی بۆخواستن و ڕای گەیاند، ئەم ماوەیە بۆ ماوەی مانگێك ئێمە خزمەتی ئەم خوشك و برایانە دەكەین، بۆ ئەوەی بۆ ماوەی چوار ساڵ ئەوان بتوانن لە بەغدا خزمەتی خەڵكی كوردستان بكەن، بۆیە هەموو بەیەكەوە پشتیوان دەبین بۆ سەرخستنی ئەم لیستە و ناردنی ئەم خوشك و برایانە بۆپەرلەمانی عێراق.



هەروەك باسیشی لە گرنگیی ئەم هەڵبژاردنە كرد و ئەوەی خستە ڕوو كە لە كوردستاندا پارتی هیچ كێبڕكێكارێكی نەماوە، ئەمەی ماوە ئێستا لە بەغدا ململانێی پارتی دەكەن، بۆیە پێویستە ئێمە بچینە بەغدا و لەوێ شەڕ لەسەرمافە دەستوورییەكانی خەڵكی كوردستان بكەین.”