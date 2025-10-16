پێش کاتژمێرێک

لە کۆنفرانسێک لە نێو پەرلەمانی ئەورووپا، دەستخۆشی لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان لە بواری پێکەوەژیاندا کرا، هەروەها زۆرینەی بەشداربووانی کۆنفرانسەکە پەرلەمانتاری ئەورووپا بوون، خواستی خۆیان بۆ بەشداریکردن لە ڕۆژی نزای نیشتمانی لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی داهاتوو نیشان دا.

پێنجشەممە 16ـی ئەیلوولی 2025، لە نێو پەرلەمانی ئەورووپا، بە سەرپەرشتیی کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە پەرلەمانتارانی ئەورووپا، کۆنفرانسێک لە بارەی پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو.

ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشداریی لە کۆنفرانسەکە کردبوو و بە بارزان حەسەن، پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: نوێنه‌ری 10 وڵات له‌ كۆنفرانسه‌كه‌دا به‌شدار بوون، سەرسامی خۆیان بە ئەزموون و کارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیشان دا.

باسی لەوەش کرد، لە کۆنفرانسەکەدا ده‌ستخۆشی له‌ ئه‌زموونی هه‌رێمی كوردستان له‌ بواری پێكه‌وه‌ژیان كرا، هەروەها ئەزموونی هەرێمەکەیان لەو بوارە بەرز نرخاند.

وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، بەشداربووانی کۆنفرانسەکە زۆرینەیان پەرلەمانتاری ئەورووپا بوون، خواستی خۆیان بۆ بەشداریکردن لە ڕۆژی نزای نیشتمانی لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی داهاتوو نیشان دا.