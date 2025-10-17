48 هەزار دەنکە حەبی کەپتاگۆن لە بەندەری حەدیسە دەستی بەسەرداگیرا

پێش 58 خولەک

دەستەی زەکات و باجی سعوودیە ڕایگەیاند، هەوڵێکی بە قاچاخبردنی 48 هەزار دەنکە حەبی هۆشبەری کەپتاگۆن لە ڕێگەی دەرچەی وشکانی حەدیسە لە سنووری نێوان سعوودیە و ئوردن پووچەڵ کراوەتەو.

مەحموود حەربی، گوتەبێژی فەرمی دەستەی زەکات و باجی سعوودیە ڕوونیکردەوە، ماددە هۆشبەرەکان لەناو بارهەڵگرێکدا شاردرابوونەوە، دوای گەیشتنی بارهەڵگرەکە بۆ سعوودیە و پشکنینی لە ڕێگەی ئامێری پشکنینەوە، ئەم بڕە حەبەی کە بەنیاز بوو بهێنرێتە ناو سعوودیە، دۆزرایەوە.

حەربی ئاماژەی بەوەشدا، دوای دەستبەسەرداگرتنی بڕە ماددە هۆشبەرەکە، هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان کراوە و لە ئەنجامدا چوار گومانلێکراو دەستگیرکران.

دەستەی زەکات و باجی سعوودیە داوای لە هاووڵاتییان کرد، هاوکارییان بکەن و ئاگاداریان بکەنەوە لە هەر حاڵەتێکی گوماناوی بە قاچاخبردن یان فرۆشتنی ماددەی هۆشبەر.

دەروازەی حەدیسە، دەروازەیەکی وشکانی گرنگی نێوان سعوودیە و ئوردنە، پێشتریش چەندین جار هەوڵی دەربازکردنی حەبی کەپتاگۆنی لێ دراوە، دوایین حاڵەتیشیان لە مانگی ئابدا بوو کاتێک هەوڵ درابوو 406 هەزار دەنکە کەپتاگۆن ببردرێتە نێو سعوودیە لە ڕێگەی هەمان دەرچەوە.