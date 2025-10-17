سلێمانی..فێستیڤاڵی خانمانی دەستڕەنگین بەڕێوەچوو

پێش 28 خولەک

فێستیڤاڵی تایبەت بە کەسوکاری شەهیدان، بۆ پاڵپشتی کردن و دڵنەوایی خانەوادەی شەهیدان ڕێکخرا، خەڵکیش بە تامەزرۆییەوە لە تەواوی کوردستان سەردانیان کرد.

مەحموود سەرمۆردی، بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، وەکو بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان هەمیشە بە شوێن دەرفەتێک دەگەڕێین بۆ ئەوەی خزمەت بە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بکەین، ئەم جارەش سەبارەت بەم فێستیڤاڵە بۆمان دەرکەوت کە کەسوکاری شەهیدانی زۆر لەنێو ئەو گرووپانەن کە بەشداری لەم جۆرە فێستیڤاڵانە دەکەن، بۆیە دەستبەجێ نووسراوێکمان بەرزکردەوە و داوامان کرد کە بێ بەرانبەر شوێنیان پێ بدرێت لەنێو فێستیڤاڵەکەدا.

کوێستان ئەحمەد یەکێک لە بەشداربووان بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، دەستخۆشی لە دەزگای شەهیدان دەکەم کە ئەم فێستیڤاڵەی بۆ ئێمەی کەسوکاری شەهیدان ڕێکخست، هیوادارم بەردەوام بێت، چونکە فێستیڤاڵەکانی دیکە بە جۆرێک گرانن کە نەمانتوانییەوە بەشدارییان تیادا بکەین.

هەر کۆشکێک و بە جۆرێک لەلایەن کەسوکاری شەهیدان ڕازێنراوەتەوە، بۆ ڕاکێشانی سەرنجی سەردانیکەران بەشێکیان بە کاری دەستی و بەشێکی دیکەشیان بە خواردنی کوردەواری فێستیڤاڵەکەیان ئاوەدانکردووتەوە.

چەندین خانم لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشی کارە دەستیەکانی خۆیان کرد و بە خواردنی جۆراوجۆری کوردەواری بەشدارییان کرد، تەنیا لەم ساڵدا ئەمە سێیەمین جارە فێستیڤاڵێک تایبەت بە کەسوکاری شەهیدان دەکرێتەوە، فێستیڤاڵەکە لە 15ی مانگ تاوەکو 19ی مانگ بەردەوام دەبێت، لە کاتژمێر سێ تاوەکو 11ی شەو بەڕووی سەردانیکەراندا کراوەتەوە.