تورکش ئێرلاین گەشتەکانی بۆ فڕۆکەخانەی سلێمانی دەستپێدەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەشی پەیوەندیەگشتییەکان و ڕاگەیاندن لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی ڕایگەیاند، بە گوێرەی ئەو خشتەیەی لەلایەن کۆمپانیای فڕۆکەوانی مەدەنی تورکیا ناسراو بە تورکش ئێرلاین، لە سەرەتاکانی مانگی داهاتوو کەشتەکانی بۆ فڕۆکەخانەی سلێمانی دەستپێدەکاتەوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی هاتووە، بەپێی ئەو خشتەیەی کە لەلایەن (هێڵی ئاسمانی تورکش ئێرلاین)ـەوە بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی نێردراوە، بڕیارە لە 3ـی تشرینی دووەمی 2025، گەشتە ئاسمانییەکانیان لە نێوان ئەستەنبوڵ - سلێمانی بە پێچەوانەشەوە لە سلێمانی بۆ ئەستەنبوڵ دەست پێبکاتەوە.

بەشی پەیوەندییە گشتییەکان و ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانەی سلێمانی ئاماژەی بەوەشداوە، مانگی داهاتوو لەگەڵ دەستپێکردنەوەی گەشتەکان، هەفتانە چوار گەشتی ئاسمانی لە نێوان فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی و شاری ئەستەنبۆڵی تورکیا ئەنجام دەدرێن.

قەدەغەی گەشتە ئاسمانییەکانی تورکیا بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی لە 3ی نیسانی 2023 بە بڕیاری فەرمی حکوومەتی تورکیا دەستیپێکرد، هۆکارەکەشی چەکدارانی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، هەڕشەی ئەمنی و هۆکاریی سیاسی بوون.

لە دوو ساڵی ڕابردوودا چەند جارێک قەدەغەکردنی گەشتە ئاسمانییەکان بۆ فڕۆکەخانەی سلێمانی درێژکرایەوە، لەوانە:

· تەممووزی 2023

· 21ی کانوونی یەکەی 2023

· 22ی حوزەیرانی 2024

· 7ی کانوونی یەکەمی 2024

· 6ی تەممووزی 2025

· 6ی تشرینی یەکەمی 2025

دواجار پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە کۆبوونەوەی نێوان نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆکی تورکیا، گفتوگۆ لەبارەی گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی کراوە، هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، ئەردۆغان بڕیاریدا و لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی، گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵگرێت.

لەمبارەوە 9ی ئەم مانگە سەرچاوەیەک لەسەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بە کوردستان 24ـی ڕاگەیاند: لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، بڕیاریداوە گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵبگیرێت و دووبارە گەشتە ئاسمانییەکانی ئەورووپا و تورکیا بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی دەستپێبکاتەوە.

هاوکات دانا محەممەد، بەرپرسی ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی بە کوردستان24ـی گوت: دوای ئەوەی سەرۆکی هەرێم قسەی لەگەڵ سەرۆکی تورکیا کردووە لەسەر هەڵگرتنی گەمارۆکانی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی، سەرۆکی تورکیا بەڵێنی داوە کە ئەو کێشەیە چارەسەر بکات، دەشڵێت: ئەمە ئاماژەیەکی دڵ خۆشکەرە و چاوەڕێی هەواڵی خۆشین.

لەلایەکی دیکەوە، یەحیا ئۆستوون، بەرپرسی ڕاگەیاندنی هێلی ئاسمانی تورکیا بە ڕۆژنامەی سەباحی تورکیای ڕاگەیاند: گەشتەکانی تورکیا بۆ سلێمانی دەستپێدەکەنەوە و ئامانجمانە پەیوەندییە بازرگانی، کولتووری و گەشتیارییەکانی نێوان عێراق و تورکیا بەهێزتر بکەین.

