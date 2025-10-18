گشتی

185 کۆچبەر لە کەناراوەکانی فەرەنسا ڕزگار کران

ئاژانسی فرانس پرێس، لە دەسەڵاتی خۆجێی فەرەنساوە ڕایگەیاند: 185 کۆچبەر لە کەناراوەکانی فەرەنسا ڕزگار کراون، کە هەوڵیان دەدا بە بەلەم بگەنە بەریتانیا.

ئاژانسەکە ئاشکرای کردووە، دوێنێ هەینی و ئەمڕۆ شەممە 18ـی تشرینی یەکەمی 2025، 185 کۆچبەری نایاسایی لە نزیک کەناراوەکانی فەرەنسا ڕزگار کراون، کاتێک هەوڵیان دەدا بە نایاسایی بگەنە بەریتانیا.

دەشڵێت: ڕۆژی هەینی هیچ کۆچبەرێک نەیتوانیوە بەو بەلەمانە بگاته‌ بەریتانیا.

بەپێی ئاژانسەکە، لە سەرەتای ساڵی 2025ـه‌وە، لانی کەم 27 کۆچبەر لە کاتی هەوڵدانیان بۆ پەڕینەوە لە سنووری دەریایی نێوان فەرەنسا و بەریتانیا، گیانیان لەدەست داوه‌ یاخود خنكاون.

 
 
 
 
