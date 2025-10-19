سەرۆک وەزیران و باڵیۆزی سوید جەختیان لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکان کردەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە باڵیۆز یورگن لیندسترۆم، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی سوید لە عێراق کرد.

لە دیدارەکەدا جەخت لە گرنگیی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و سوید لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کرایەوە.

هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی سوید، پیرۆزبايی سەرکەوتنی چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جیاجیاکاندا لە سەرۆکی حکوومەت کرد.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، بیروڕا لەبارەی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێککەوتنەکان و دۆخی گشتیی عێراق و دوایین ئامادەکارییەکانی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران ئاڵوگۆڕ کرا.