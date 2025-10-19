وەزارەتی ناوخۆ: ئەو هاووڵاتیانەی لە لیبیا گیریان خواردووە دەیان گەڕێنینەوە

پێش 14 خولەک

وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، خانەوادەی ئەو گەنجانەی کە لە وڵاتی لیبیا گیریانخواردووە دڵنیا دەکەینەوە، پشتیوان بە خوا لە ماوەی هەفتەیەک ئەو گەنجانە دەگەڕێنینەوە هەرێمی کوردستان

ئەمڕۆ یەک شەممە 19ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، لە سەر ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە هێنانەوەی ئەو گەنجانەی لە وڵاتی لیبیا گیریان خواردووە، خانەوادە بەڕێزەکانیان دڵنیا دەکەینەوە، کە هەر لە سەرەتای بارودۆخەکەوە تیمێکی تایبەت لە وەزارەتە تایبەتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت هەردوو وەزارەتی ناوخۆ وفەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، ڕاسپێردراون بۆ تەواو کردنی سەرجەم ڕێکارەکانی ڕزگارکردنیان لە وڵاتی لیبیا و گەیاندنەوەیان بە سەلامەتی بۆ هەرێمی کوردستان.

وەزارەتی ناوخۆ ئاماژەی بەوەشکردووە، خانەوادەکانیان دڵنیادەکەینەوە کە لە ماوەی هەفتەیەکدا پشتیوان بە خوا ڕێکارە پێویستەکان تەواو دەبن و ئەو گەنجانە دەگەنەوە هەرێمی کوردستان.

وەزارەتی ناوخۆ داوا لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن دەکات، کارێک نەکەن ببێتە هۆکاری بریندارکردنی هەستی خانەوادەی ئەو هاووڵاتیانە و هەواڵی بێ بنەما و دوور لە ڕاستی بڵاو نەکەنەوە.