سەرۆک بارزانی و شاندێکی هاوپەیمانیی (صقورنا) هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران تاوتوێ دەکەن

سەرۆک بارزانی و شاندێکی هاوپەیمانیی (صقورنا) بارودۆخی سیاسی عێراق و هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانیان تاوتوێ کرد.

رۆژی یەکشەممە 19ی تشرینی یەکەمی 2025، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە شاندێکی هاوپەیمانیی (صقورنا) بە سەرۆکایەتیی سەلیم ئەلجبوری کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لەدیدارەکەدا بارودۆخی سیاسی عێراق و هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەران و پەیوەندی و هەماهەنگی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق گفتوگۆیان لەبارەیەوە کرا.