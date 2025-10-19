وەزارەتی پەروەردە و کۆمیسیۆن ناکۆکن لە بارەی ڕۆژانی پشووی هەڵبژاردن

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، تا ئێستا بە فەرمی بڕیارمان نەداوە لە چ بەروارێک ناوەندەکانی خوێندن ڕادەستی کۆمیسیۆن بکەین. کۆمیسیۆنیش دەڵێت: داوای هەشت ڕۆژمان لە وەزارەتی پەروەردە کردووە تا قوتابخانەکانمان ڕادەست بکات، بەڵام وەڵامیان نەداوینەتەوە.

ئەمڕۆ یەک شەممە 19ـی تشرینی یەکەمی 2025، سامان سیوەیلی، گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 ڕایگەیاند، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەکانی عێراق داوای لێمان کردووە، لە بەرواری 5ـی تشرینی دووەم تاوەکوو 13ـی هەمان مانگ لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن بکرێت بە پشووی فەرمی.

لە بارەی ڕادەستکردنی قوتابخانەکان بە کۆمیسیۆن، سامان سیوەلی گوتی:وەکو وەزارەتی پەروەردە تاوەکو ئێستا هیچ بەروارێکی دیاریکراویان بە کۆمیسیۆن ڕانەگەیاندووە، لە بارەی هەشت ڕۆژی پشووەکەش تێبینیان هەیە، چونکە وادەکە نزیکە لە تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەمی قوتابییان، هەر بۆیە بیر لەوە دەکەنەوە ڕۆژانی پشووەکە کەمتر بکەنەوە بە ئامانجی ئەوەی کاریگەری خراپ لە سەر پرۆسەی خوێندن و ئاستی قوتابییان لە تاقیکردنەوەکان دروست نەکات.

لای خۆیەوە نەبەرد عومەر، بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بە فەرمی داوامان لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان کردووە، ماوەی هەشت ڕۆژ سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن ڕادەستی کۆمیسیۆن بکات بۆ ئەوەی بتوانین ئامادەکاری و پرۆسەی هەڵبژاردن بە گوێرەی پلان و ڕیکارەکانی کۆمیسیۆن ئەنجام بدەین.

باسی لەوەش کرد، چاوەڕوانی ئەوەن وەزارەتی پەروەردە بە فەرمی وەڵامیان بداتەوە، بەڵام تا ئێستا وەزارەتەکە بێ دەنگە و هیچ وادەیەکی فەرمی دیاریی نەکردووە.

له‌ هه‌موو عێراق به‌ هه‌رێمی كوردستانیشه‌وه‌، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن، کە دابەشکراون بە سەر 10 هەزار و 79 بنکەی دەنگدان.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.