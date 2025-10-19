تونجەر باکرهان: مانەوەی دەمیرتاش و یوکسەکداغ لە زیندان بێمانایە

پێش کاتژمێرێک

هاوسەرۆکانی دەم پارتی سەردانی زیندانی ئەدیرنەیان کرد و لەگەڵ سەڵاحەددین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپە کۆبوونەوە.

تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی، ئەمڕۆ یەکشەممە 19ی تشرینی یەکەمی 2025 ڕایگەیاند: مانەوەی هاوڕێکانی ئێمە لە زیندان مایەی لێ تێگەیشتن نییە، چونکە چووینەتە نێو پرۆسەیەکی نوێ، ئەگەر کەسانی بێتاوان دوای 10 ساڵ زیندانی، ئازاد نەکرێن، چۆن متمانە و پشتیوانیی خەڵک بۆ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا کۆ بکەینەوە.

باکرهان گوتیشی: ئەگەر بەڕاستی پرۆسەیەکی نوێ بەڕێوەدەبەین، مانەوەی هاوڕێکانمان لە زیندان بێمانایە، بۆیە بەر لە هەر هەنگاوێ دەبێت سەڵاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ و هەڤاڵانی دیکەمان لە دۆسیەی پیلانگێڕی کۆبانێ کە بە بڕیاری دادگا بێتاوانییان پشتڕاست کراوەتەوە، دەستبەجێ ئازاد بکرێن.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، بەشداری هاوڕێکانمان لە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا ڕۆڵێکی بەرچاو دەبێت بۆ پرۆسەکە، بۆیە دووپاتی دەکەینەوە پێویستە ئازاد بکرێن، بۆ ئەوەی بتوانن ئەم پرۆسەیە پێکەوە سەر بخەین.

لە 4ی تشرینی یەکەمی ساڵی 2016، سەڵاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ، هاسەرۆکانی پێشووی هەدەپە بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسییەی کۆبانێ دەستگیرکران.

دۆسیەی کۆبانێ دوای ئەوەی دەستیپێکرد، کاتێک لە تشرینی یەکەمی 2014دا لە باکووری کوردستان خۆپیشاندانی فراوان بۆ پشتیوانی لە شاری کۆبانێ، دژی لەشکرکێشی تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان بەڕێوەچوون، لەسەر دۆسییەکە سەڵاحەددین دەمیرتاش بە 42 ساڵ زیندانی و فیگەن یوکسەکداغ 32 ساڵ زیندانی سزادران .

هەرچەندە دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا سێجار داوای ئازادکردنی سەڵاحەددین دەمیرتاشی کردووە، بەڵام بڕیارەکە تا ئێستا جێبەجێنەکراوە و چاوەڕێ دەکرێت لە قۆناغەکانی داهاتووی پرۆسەی ئاشتی و دوای دامەزراندنی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی بۆ بەروە پێشبردنی پرۆسەکە، بەشێک لە زیاندانییە سیاسییەکان ئازاد بکرێن، لەنێویشیاندا سەڵاحەددین دەمیرتاش یەکێک بێت لەو کەسایەتیانەی ئازاد دەکرێن.