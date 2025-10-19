تیروپشكی خولی نایابی كوردستان راكێشرا
خشتەی یارییەكانی گەڕی یەكەم ئاشكرا كران
تیروپشكی وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستان راكێشرا و یەكەمین گەڕی خولەكە رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو بەڕێوە دەبچێت.
ئەمڕۆ یەكشەممە، 19 ئۆكتۆبەری 2025، فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان تیروپشكی وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستانی لە رێگەی ژیری دەستكرد راكێشا، بەڵام تەنیا یارییەكانی گەڕی یەكەمی ئاشكرا كرد و بڕیاریشە لە چەند كاتژمێری داهاتوو تەواوی یارییەكانی ئەم وەرزەی خولەكە و سەرجەم گەڕەكان بڵاو بكاتەوە.
فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد یارییەكانی ئەم وەرزەی خولی نایابی كوردستان لە رۆژانی پێنجشەممە و هەینی دەكرێن و یاریی كردنەوەی خولەكەش رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو لە نێوان ئاكرێ و دەربەندیخان دەبێت.
یارییەكانی دیكەی گەڕی یەكەم لە رۆژی هەینی داهاتوو بەمشێوەیە دەبێت: (هەندرێن ـ سیروانی نوێ)، (زاخۆ ـ رانیە)، (پێشمەرگەی هەولێر ـ چوارقوڕنە)، (قەڵادزێ ـ پیشەسازی)، (شێروانە ـ رزگاری)، سەرجەم یارییەكانیش لە كاتژمێر 02:45 خولەكی ئێوارە دەكرێن.
خولی نایابی كوردستان بۆ وەرزی 2025 ـ 2026 بە بەشداریی 12 یانە بە سیستەمی خول بەشێوازی یاریی چوون و گەڕانەوە بەڕێوە دەچێت، یانەكانی هەڵۆ و برایەتی كشانەوەیان لە خولەكە راگەیاند و فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستانیش كشانەوەی ئەو دوو یانەیەی پەسەند كرد.