شاندی هەرێمی بادن فورتمبرگی فیدراڵی ئەڵمانیا ستایشی ئاسایش و پێکەوەژیانی کوردستان دەکات

پێش کاتژمێرێک

شاندێکی هەرێمی بادن فورتمبرگی فیدراڵی ئەڵمانیا بە سەردانێک گەیشتوونەتە کوردستان و لەگەڵ وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ستایشی ئاسایش و پێکەوەژیانی هەرێمی کوردستانیان کرد.

ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە شاندێکی باڵای هەرێمی بادن فورتمبرگ لە کۆماری فیدراڵی ئەڵمانیا بە سەرۆکایەتی فلۆریان هاسلێر وەزیری دەوڵەت و دوو ئەندام پەرلەمانی هەرێمی بادن فورتمبرگ بە یاوەری کونسوڵی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر.

بەپێی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی ناوخۆ، ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆ پێزانینی خەڵک و حکوومەتی هەرێمی کوردستانی پێشکەش بە شاندی هەرێمی بادن فورتمبرگ کرد بۆ پەیوەندی دێرین و هاوکاری بەردەوامی کۆماری فیدراڵی ئەڵمانیا بۆ هەرێمی کوردستان. هەروەها پوختەیەکی دەربارەی دۆخی سیاسی ناوخۆیی عێراق و پەرەسەندنەکانی ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست خستە ڕوو.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، وەزیری ناوخۆ باسی ئەو پڕۆژە ستراتیژیانەی کرد کە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، سەرەڕای قەیرانەکان، توانیویەتی جێبەجێیان بکات بە تایبەت لە بواری چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا، ئاوی خواردنەوە، بەرەوپێشبردنی ڕێگاوبان، ئیدارەکردنی ئاوارە و پەنابەران، ئیدارەکردنی دۆسیەی وشکەساڵی و گۆڕانی کەشوهەوا لە ڕێی دروستکردنی چەندین پۆند و بەنداو.

لە بەرانبەردا شاندی هەرێمی بادن فورتمبرگی فیدراڵی ئەڵمانیا، ستایشی پەیوەندی نێوان هەردوو هەرێمیان کرد و باسیان لە پڕۆژەیەکی هەرێمەکەیان کرد بۆ پێشکەشکردنی چارەسەری کچان و ژنانی کوردی ئێزیدی قوربانی دەستی داعش، لەگەڵ چەند پڕۆژەیەکی دیکە کە لە پارێزگای دهۆک جێبەجێ دەکرێن.

شاندی هەرێمی بادن فورتمبرگی فیدراڵی ئەڵمانیا خۆشحاڵی خۆیان بە سەقامگیری و باری ئەمنی هەرێمی کوردستان نیشاندا و ستایشی دۆخی تایبەتی پێکەوە ژیانی ئایینی و نەتەوەییان لە هەرێمی کوردستان کرد، وەک خاڵێکی زێڕینی دۆخی کوردستان ئەژماریان کرد.

شاندی هەرێمی بادن فورتمبرگی فیدراڵی ئەڵمانیا ئامادەیی خۆیان پیشاندا کە دیراسەی دەرفەتەکانی سەرمایەگوزاری و پێکەوەکارکردن دەکەن لە بوارەکانی کشتوکاڵ و گەشتوگوزار.

شاندی هەرێمی بادن فورتمبرگی فیدراڵی ئەڵمانیا بە فەرمی وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستانیان بانگهێشتی هەرێمەکەیان کرد بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاشنا بێت بە بارودۆخی ئەوان.

هەروەها ئامادەییان پیشاندا کە لەمەولا لایەنە پەیوەنددارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پێشەنگاکانی کار و بازرگانی و پیشەسازی و گەشتوگوزار و کشتوکاڵ بانگهێشتی هەرێمەکەیان بکەن.