وەزیری دەرەوەی عێراق: ئامادەین نەوتی زیاتر بە ئەورووپا بفرۆشین

پێش کاتژمێرێک

شاندی هاوبەشی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەورووپا کۆبووەوە. وەزیری دەرەوەی عێراقیش دەڵێت "ئامادەین نەوتی زیاتر بە ئەورووپا بفرۆشین، ئەگەر پێویستییان پێی هەبێت."

بەئامانجی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ یەکێتی ئەورووپا لە بوارەکانی (کۆچبەران، دیموکراسی، مافی مرۆڤ، ئابووری و وزە) شاندێکی هاوبەشی هەرێمی کوردستان و عێراق بانگهێشتی ئەنجوومەنی هاوکاریی یەکێتی ئەورووپا کران.

شاندەکەی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە و شاندەکەی عێراقیش بە سەرۆکایەتیی فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق بوو و لە لایەن کایا کالاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەورووپاوە پێشوازیی لێ کرا.

دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکەی نێوانیان، کاڵاس لە لێدوانێکدا بۆ بارزان حەسەن، پەیامنێری کوردستان24، جەختی لەسەر پێویستی هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی وزە بۆ یەکێتی ئەورووپا کردەوە و ڕایگەیاند، ئەورووپا نایەوێت بە یەک سەرچاوەی وزەوە ببەسترێتەوە.

لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ شاندی هاوبەشی هەرێمی کوردستان و عێراق، بەرپرسی سیاسەتی یەکێتیی ئەورووپا ئەوەی خستەڕوو، لە کۆبوونەوەکەدا، تیشکیان خستووەتە سەر پەرەپێدانی خزمەتگوزارییە گشتییەکان، پرسی نەوت و وزە و کۆچی نایاسایی.

لە لایەکی دیکەوە، فوئاد حسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، عێراق نزیکەی 15%ی نەوتی خۆی هەناردەی ئەورووپا دەکات و ئامادەیە بڕێکی زیاتر دابین بکات ئەگەر پێویست بێت. گوتیشی، عێراق لە قۆناغی قسەکردن تەنیا لەسەر ئاسایش تێپەڕیوە و ئێستا ڕۆڵێکی گرنگ لە ناوچەکەدا دەگێڕێت.

پەیوەندییەکانی نێوان یەکێتی ئەورووپا و هەرێمی کوردستان و عێراق دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای ساڵی 2005، کاتێک یەکێتی ئەورووپا نووسینگەکانی خۆی لە هەولێر و بەغدا کردەوە.

لە ساڵی 2022ـەوە، ئەنجوومەنی یەکێتیی ئەورووپا ساڵانە شاندی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنی هاوکاری بانگهێشت دەکات.