مەسرور بارزانی سبەی سەردانی زاخۆ دەکات

سبەی سێشەممە، بۆ سەرخستنی لیستی 275 پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان سەردانی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، گوهدار شێخۆ، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سبەی سێشەممە، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، کەرناڤاڵی جەماوەری پارتی بۆ بانگه‌شه‌ی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەدەچێت.

گوهدار شێخۆ، داوا لە لایەنگران و ئەندامانی پارتی دەکات هەموویان ئامادەی کەرنەڤاڵە جەماوەرییەکە بن و هەموو ئامادەکارییەک کراوە بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە بەڕێوە بچێت، چونکە زاخۆ پێشوازی لە میوانێکی ئازیز و تایبەتی خۆی دەکات.

کەرنەڤاڵە جەماوەرییەکەی پارتی سبەی سێشەممە لە یاریگای دەلال لە زاخۆ بەڕێوە دەچیت و ئەمڕۆش بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، لە هەولێر ئاهەنگی پاڵپشتی بۆ سەرخستنی لیستی 275 پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕێوە چوو.