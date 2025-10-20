سوودانی: ڕاوێژکارە سەربازییەکانی ئەمەریکا بۆ هەماهەنگیی دژی داعش لە عێراق دەمێننەوە

پێش 47 خولەک

سەرۆک وەزیرانی عێراق، ڕایگەیاند، ژمارەیەکی کەم لە ڕاوێژکارانی سەربازیی ئەمەریکی لە وڵاتەکەیدا دەمێننەوە بەمەبەستی هەماهەنگیکردن لەگەڵ هێزەکانی ئەمەریکا لە سووریا بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش؛ دەشڵێت؛ عێراق هەوڵی داوە هاوسەنگی لە پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەمەریکا و ئێران ڕابگرێت و نایانەوێت خاكه‌كه‌ی ببێتە گۆڕەپانی ململانێکان، هاوکات ئاماژەشی داوە، بۆ چەکدانانی گرووپە چەکدارەکان پشت بە دیالۆگ دەبەستن.

دووشەممە 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک ڕۆژنامەنووس لە بەغدا، ئاشکرای کرد، ڕاوێژکارە سەربازییەکان و کارمەندانی پشتیوانیی ئەمەریکا لە بنکەی ئاسمانی عەین ئەسەد لە ڕۆژئاوای عێراق، بنکەیەکی نزیک فڕۆکەخانەی بەغدا و بنکەی ئاسمانی حەریر لە باکووری عێراق جێگیر کراون.

سودانی ئاماژەی بەوەش دا، سەرەڕای ئەوەی ڕێککەوتنە سەرەتاییەکە، کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئەمریکای لە بنکەی عەین ئەسەد تا مانگی ئەیلوول لەخۆ گرتبوو، بەڵام پێشهاتەکانی سووریا وای کردووە یەکەیەکی بچووک لە نێوان 250 بۆ 350 ڕاوێژکار و کارمەندی ئەمنی لەو بنکەیەدا بمێننەوە.

گوتیشی: ئەرکی ئەو هێزە "پشتیوانیکردن دەبێت لە چاودێریی دژ بە داعش و هەماهەنگیکردن لەگەڵ بنکەی تەنەف لە سووریا." جەختیشی لەوە کردەوە، داعش کە لە 10 ساڵی ڕابردوو ناوچەیەکی فراوانی لە عێراق و سووریا داگیر کردبوو، چیتر لە عێراق هەڕەشەیەکی گەورە نییه‌.

ساڵی ڕابردوو، واشنتن و بەغدا ڕێککەوتن تا مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ کۆتایی بە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە عێراق بە سەرکردایەتی ئەمەریکا بهێنرێت و هێزەکانی ئەمەریکا لە هەندێک بنکەی سەربازی بکشێنەوە.

سەرۆک وەزیرانی عێراق باسی لەوەش کرد، عێراق هەوڵی داوە هاوسەنگی لە پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەمەریکا و ئێران ڕابگرێت و خۆی لە تێوەگلان لە ململانێ هەرێمییەکان بە دوور بگرێت. گوتیشی: عێراق لە پێش هەموو شتێکەوەیە و نامانەوێت وەک بریکاری هیچ لایەنێک کار بکەین و نابێت عێراق ببێتە گۆڕەپانی ململانێکان.

سوودانی داواشی لە ئەمەریکا کرد بگەڕێتەوە بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران. هاوکات سیاسەتی "ئەوپەڕی فشاری ئیدارەی ترەمپی بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریی ئێران بە "بێسوود" ناو برد و گوتی: "ئێران وڵاتێکی گرنگ و کاریگەرە و دەبێت بە ڕێزەوە و لە ڕێگەی دیالۆگی ڕاستەوخۆوە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت."

هەرچەندە سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕاستەوخۆ لە قسەکانیدا ئاماژەی بە پرۆژەیاسای حەشدی شەعبی نەکرد، بەڵام گوتی حکوومەت بۆ لابردنی هەر بیانوویەک بۆ هەڵگرتنی چەک و چەکدانان پشت بە دیالۆگی نیشتمانیی دەبەستێت.

گوتیشی: "هانی هەموو لایەنەکان دەدەین تێکەڵ بە دامەزراوەکانی دەوڵەت ببن یان بەشداری لە پرۆسەی سیاسی بکەن. دەشڵێت: ئەو گرووپە چەکدارانەی بوونەتە قەوارەی سیاسی، مافی دەستوورییان هەیە بەشداری لەو هەڵبژاردنانەدا بکەن.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بڕیارە لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، خولی شەشەمی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە بچێت و چارەنووسی محەممەد شیاع سوودانی بۆ وەرگرتنی خولی دووەمی سەرۆکایەتیی پەیوەستە بەو هەڵبژاردنەوە و ڕێککەوتنی لایەنە سیاسییەکان.