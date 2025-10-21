شاندێکی ئەمنی حکوومەتی هەرێم و عێراق ئامادەکارییە ئەمنییەکانی هەڵبژاردنیان تاوتوێ کرد

پێش 3 کاتژمێر

شاندێکی ئەمنی حکوومەتی عێراق و کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێمی كوردستان کۆبوونەوە و سەقامگیریی ئەمنی وەک ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنەکان، تەوەری سه‌ره‌كی کۆبوونەوەی هەردوولا بوون.

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە، شاندێکی باڵای ئەمنی حکوومەتی فیدراڵی عێراق و کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنی فیدراڵ سەردانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان کرد.

وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کردووە، ئامانجی کۆبوونەوەکە بەدواداچوونی ئامادەکارییە ئەمنییەکانی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان و پێداویستییەکان و هەماهەنگیی ئەمنی نێوان هەردوو حکومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوو.

ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها باسی لەوە کردووە، شاندی حکوومەتی عێراق، خۆشحاڵ بوون بە ئامادەکاریی تەواو و سەقامگیریی ئەمنی هەرێمی کوردستان و بەڕێوەچوونی ئامادەکارییەکان بە باشترین شێوە.