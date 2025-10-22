مەسرور بارزانی: هیوادارم کردنەوەی هۆتێلی بەرد - حەجەری ببێتە هۆی گەشەی ئابووری لە ناوچەکە
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هۆتێلێکی لە سەرسنک لە سنووری قەزای ئامێدی کردەوە، دەشڵێت؛ هیوادارم ئەو پرۆژانە گەشەی ئابووری و گەشتیاری لە ناوچەکە و کوردستان زیاد بکەن.
چوارشەممە 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: هۆتێلی (بەرد - حەجەری)مان لە شارەدێی سەرسنک لە سنووری قەزای ئامێدی کردەوە، کە لە ساڵی 1946 دەست بە بنیاتنانی هۆتێلەکە کراوە و لەم دواییانەدا نۆژەنکراوەتەوە.
مەسرور بارزانی دەشڵێت: هیوامان وایە ئەم پرۆژانە گەشەی گەشتیاریی و ئابووریی دەڤەرەکە بەتایبەتی و کوردستان بە گشتی خێراتر بکەن.
