گشتی

مەسرور بارزانی: هیوادارم کردنەوەی هۆتێلی بەرد - حەجەری ببێتە هۆی گەشەی ئابووری لە ناوچەکە

کوردستان

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هۆتێلێکی لە سەرسنک لە سنووری قەزای ئامێدی کردەوە، دەشڵێت؛ هیوادارم ئەو پرۆژانە گەشەی ئابووری و گەشتیاری لە ناوچەکە و کوردستان زیاد بکەن.

چوارشەممە 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: هۆتێلی (بەرد - حەجەری)مان لە شارەدێی سەرسنک لە سنووری قەزای ئامێدی کردەوە، کە لە ساڵی 1946 دەست بە بنیاتنانی هۆتێلەکە کراوە و لەم دواییانەدا نۆژەنکراوەتەوە.

مەسرور بارزانی دەشڵێت: هیوامان وایە ئەم پرۆژانە گەشەی گەشتیاریی و ئابووریی دەڤەرەکە بەتایبەتی و کوردستان بە گشتی خێراتر بکەن.

 

 
 
 
 
 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,
Fly Erbil Advertisment