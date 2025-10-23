مەحموود مەشهەدانی: ئەمەریکا لەبارەی یاسای حەشدی شەعبی بە کەمپی هۆل هەڕەشەی لێکردین

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند، فشارەکانی ئەمەریکا لەسەر پرسی یاسای حەشدی شەعبی گەیشتە ئەو ئاستەی بە 'کەمپی هۆل' هەڕەشە بکات و پاراستنە سیاسیی و ئەمنییەکانیش هەڵبگرێت.

مەحموود مەشهەدانی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤزیۆنیدا گوتی: "ئیسرائیل هەوڵیدا عێراق بۆردومان بکات، بەڵام ئەمەریکییەکان نەیانهێشت".

گوتیشی "ئەمەریکییەکان داوایان کرد یاسای حەشدی شەعبی تێنەپەڕێنرێت، بەوهۆیەوە فشاری خستە سەر سەرکردە سیاسی و ئایینییە شیعەکان بۆ ئەوەی یاساکە دەرنەکەن."

گوتیشی: "ئەمەریکییەکان هەڕەشەی هەڵگرتنی پاراستنی سیاسی و ئەمنییان کرد، هەتا گەیشتە ئەوەی بە کەمپی هۆلیش هەڕەشەیان لێکردین"، دەشلێت "دەکرا یاسای هێزەکانی حەشدی شەعبی دەربکرێت، بەڵام هێزە شیعەکان ڕازیکران ئەو کارە نەکەن".

سەرۆکی پەرلەمان باسی لەوەشکرد، داگیرکار، عەرەبی بەسەر شیعە و سوننەدا دابەش کرد، ئەمە بۆ خزمەتی پرۆژەی ئیسرائیل بوو، دەشڵێت "پارتە ئایدیۆلۆژییەکان ناتوانن هیچ شتێک پێشکەش بکەن".

ڕاشیگەیاند، "عێراق ناتوانێت سەقامگیریی دەستەبەربکات، تاوەکوو عێراق لە وڵاتی پێکهاتەکان نەگۆڕێت بۆ وڵاتی هاووڵاتیبوون".

مەشهەدانی ڕوونیشیکردەوە، بونیاتنانی دەوڵەت پێویستی بە لێهاتوویی هەیە، دەبوو لە ساڵی 2006ەوە ئاوەدانکردنەوەی دەوڵەت دەستی پێبکردایە، گوتیشی: "80%ـی خەڵک لە سیاسەت توڕەن."

سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ڕاشیگەیاند، "بەهرەمەند و بە تواناکان لەنێو ئەو 80%یەدان کە بایکۆتی دەنگدانیان کردووە."