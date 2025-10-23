فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا ناوی بکوژەکانی سەفا مەشهەدانی ڕاگەیاند

پێش 3 کاتژمێر

فەریقی یەکەمی ڕوکن، وەلید خەلیفە تەمیمی، فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا، ناوی تێوەگلاوانی ڕووداوی تیرۆرکردنی سەفا مەشهەدانی، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای بەغدا و کاندیدی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ڕاگەیاند.

پێنجشەممە، ئاژانسی هەواڵی عێراق (واع) لە زاری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا، بڵاوی کردەوە "ڕووداوی تیرۆرکردنی ئەندامەکەی ئەنجوومەنی پارێزگای بەغدا و کاندیدی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، تاوانێکی ئاساییە و کردەیەکی تیرۆریستی نییە."

تەمیمی، گوتیشی: هێزە ئەمنییەکان ئەرکەکانی خۆیان زۆر بە باشی بەجێ گەیاندووە و تاوانبارەکانیان دەستگیر کردووە و لێکۆڵینەوە لەگەڵیاندا بەردەوامە.

فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا، گوتیشی: ئەمە کردەیەکی تاوانکارییە و کار ناکاتە سەر دۆخی گشتیی ئاسایشی پایتەخت. جەختیشی کردەوە لەوەی "گشت ناوچەکانی بەغدا ئارامن و هێزە ئەمنییەکان شەو و ڕۆژ لە دابینکردنی ئارامی و ئاسایشی پایتەختدا چالاکن."

لە کۆتایدا، وەلید خەلیفە تەمیمی، ناوی تێوەگلاوانی تاوانەکەی ڕاگەیاند، کە بریتین لە:

مستەفا ئەحمەد سەلمان داوود دلێمی

حسێن فارووق عەبدولکەریم جەننابی

عەبدوڵڵا عەبدولڕەحمان تاها یاسین مەشهەدانی

عومەر موسەننا عەبدولمونعیم مەحجووب مەشهەدانی

عەلا موحسین فەهد عەواد مەشهەدانی