فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا ناوی بکوژەکانی سەفا مەشهەدانی ڕاگەیاند

عێراق تیرۆرکردنی سەفا مەشهەدانی ده‌ستگیركردنی تاوانبار بەغدا

فەریقی یەکەمی ڕوکن، وەلید خەلیفە تەمیمی، فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا، ناوی تێوەگلاوانی ڕووداوی تیرۆرکردنی سەفا مەشهەدانی، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای بەغدا و کاندیدی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ڕاگەیاند.

پێنجشەممە، ئاژانسی هەواڵی عێراق (واع) لە زاری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا، بڵاوی کردەوە "ڕووداوی تیرۆرکردنی ئەندامەکەی ئەنجوومەنی پارێزگای بەغدا و کاندیدی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، تاوانێکی ئاساییە و کردەیەکی تیرۆریستی نییە."

تەمیمی، گوتیشی: هێزە ئەمنییەکان ئەرکەکانی خۆیان زۆر بە باشی بەجێ گەیاندووە و تاوانبارەکانیان دەستگیر کردووە و لێکۆڵینەوە لەگەڵیاندا بەردەوامە.

فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەغدا، گوتیشی: ئەمە کردەیەکی تاوانکارییە و کار ناکاتە سەر دۆخی گشتیی ئاسایشی پایتەخت. جەختیشی کردەوە لەوەی "گشت ناوچەکانی بەغدا ئارامن و هێزە ئەمنییەکان شەو و ڕۆژ لە دابینکردنی ئارامی و ئاسایشی پایتەختدا چالاکن." 

لە کۆتایدا، وەلید خەلیفە تەمیمی، ناوی تێوەگلاوانی تاوانەکەی ڕاگەیاند، کە بریتین لە:

مستەفا ئەحمەد سەلمان داوود دلێمی
حسێن فارووق عەبدولکەریم جەننابی
عەبدوڵڵا عەبدولڕەحمان تاها یاسین مەشهەدانی
عومەر موسەننا عەبدولمونعیم مەحجووب مەشهەدانی 

عەلا موحسین فەهد عەواد مەشهەدانی

 
