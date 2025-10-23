هەفتەی داهاتوو هەردوو سەرۆکی ئەمەریکا و چین کۆدەبنەوە
گوتەبێژی کۆشکی سپی ڕایگەیاند: کۆبوونەوەی ترەمپ و شی جین پینگ، لە بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەممەی داهاتوو لە کۆریای باشوور بەڕێوە دەچێت.
پێنجشەممە 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، کارۆلاین لێڤیت، گوتەبێژی کوشکی سپی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: بڕیارە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لەگەڵ هاوتا چینییەکەی، شی جین پینگ، کۆببێتەوە و گفتوگۆ لە بارەی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەردوو وڵات بکەن.
گوتەبێژی کۆشکی سپی ئاماژەی بەوە دا، کۆبوونەوەکەی ترەمپ و شی جین پینگ لە بەرەبەیانی رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو، لە کۆریای باشوور بەڕێوە دەچێت.
کۆبوونەوەی هەردوو سەرۆک لە کاتێکدایە، گرژی و ئاڵۆزییەکانی نێوان هەردوو وڵات تا دێت زیاتر دەبێت و پەیوەندییەکانیان لەوپەڕی خراپی دان.
"دیداری نێوان ترەمپ و پوتن هێشتا ئەگەری هەیە بەڕێوە بچێت"
گوتەبێژی کۆشکی سپی سەبارەت بە دیداری نێوان سەرۆکی ئەمەریکا و سەرۆکی ڕووسیا، گوتی: دیداری نێوان ئەو دوو سەرۆکە لە بەرنامەی کار لابراوە.
هاوکات نەیشاردەوە، دیداری نێوان ترەمپ و پوتن هێشتا ئەگەری هەیە بەڕێوە بچێت، بەهۆی ئەوەی سەرۆکی ئەمەریکا و تەواوی ئیدارەکەی پێیان باشە ئەمە ڕوو بدات، بەڵام بە مەرجی هەبوونی دەرئەنجامێکی بەرجەستە و ئەرێنی کە سوودی بۆ هەردوو وڵات هەبێت.
بەرەبەیانی ئەمڕۆ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاندبوو، دیدارەکەی لەگەڵ پوتن لە بوداپێستی پایتەختی هەنگاریا هەڵوەشاندووەتەوە.