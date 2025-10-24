هەوڵدرا سێ کۆنتێنەر دەرمان بە قاچاغ لە بەندەری ئوم قەسر بگوازنەوە

پێش کاتژمێرێک

پرسی بە قاچاخبردنی دەرمان و ماددەی هۆشبەر و کەلوپەلی جۆراوجۆر لە ناوچە جیاوازەکانی عێراق، بەتایبەتیش لە ڕێڕەوییە ئاوییەکان پەرەی سەندووە.

ئەمڕۆ هەینی 24ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەستەی دەروازە سنوورییەکان ڕایگەیاند: هەوڵێکی بە قاچاخبردنی دەرمان و کەلوپەلی یەدەگیان لە بەندەری ئوم قەسر پوچەڵ کردووەتەوە.

عەلائەدین قەیسی، گوتەبێژی دەستەی دەروازە سنوورییەکان لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوەدا، بەڕێوەبەرایەتی دەروازەی بەندەری ئوم قەسر، بە پشتبەستن بە زانیاری تایبەتی دەستەکە، سێ کۆنتێنەری قەبارە (40) پێییان دەستبەسەردا گرت کە (دەرمانی مرۆیی، کەلوپەلی یەدەگ، سیرامیک)ـی لەخۆگرتبوو، دەشڵێت: هەموو کەلوپەلەکان پێچەوانەی مەرج و ڕێساکانی هاوردەکردن بوون، مۆڵەتیان پێنەدراوە، ئامادەکراو بوون بۆ بە قاچاخبردن.

عەلائەدین قەیسی ئاماژەی بەوەشدا، بە هاوکاری لەگەڵ سەنتەری گومرگ، نووسراوی دەستبەسەرداگرتنی کەلوپەلەکان ڕێکخراو و بۆ بنکەی پۆلیسی گومرگی ئوم قەسر ڕەوانە کران بۆ ئەوەی بابەتەکە بخرێتە بەردەم دادوەری دادگای لێکۆڵینەوەی ئوم قەسر بۆ ئەنجامدانی ڕێکارە یاساییە گونجاوەکان.