ئیسرائیل زیاتر لە شەش کیلۆمەتر هاتووەتە ناو خاکی سووریا و بازگەشی داناوە
شەوی ڕابردوو هێزەکانی ئیسرائیل چوونەتە ناو سنووری باکووری قونەیتەرە و خاڵێکی پشکنینیان داناوە و چەندین بۆمبی ڕووناککەوەرەیان لە ناوچەکەدا تەقاندووە.
بەگوێرەی میدیاکانی سووریا، هێزەکانی ئیسرائیل بە بەکارهێنانی سێ تانک و ژمارەیەک ئۆتۆمبێلی سەربازی نزیکەی 6.5 کیلۆمەتر هاتوونەتە ئەو دیو سنوور و گەیشتوونەتە ڕێگای نێوان شاری خان ئەرنەبە و شارۆچکەی جەبا لە باکووری قونەیتەرە.
ئاماژەیان بەوەشکردووە، "هێزەکانی ئیسرائیل لەڕێگەی گوندی سەمدانییە لە ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکەیان چوونەتە ژوورەوە و خاڵێکی پشکنینیان لە شوێنی بازگەیەکی کۆن داناوە کە بە بازگەی ئەلسەقەری ناسراوە، کە دەکەوێتە چوار ڕییانی نێوان ڕێگای خان ئەرنەبە-جوبا و ڕێگەکە بەرەو دیمەشق دەڕوات."
هەروەها ئاشکرایان کردووە، هێزەکانی ئیسرائیل ژمارەیەک بۆمبی ڕووناککەرەوەیان تەقاندووە و ژمارەیەک کەسیان بە ماتۆڕەکانەوە دەستگیرکردووە.
لای خۆیەوە ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاندووە، لە 24 کاتژمێری ڕابردوو هێزەکانی ئیسرائیل بە هەشت تانک و 13 ئۆتۆمبێلی سەربازیی دزەیان کردووەتە ناو لادێکانی قونەیتەرە.