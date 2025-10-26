کەشناسی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە
بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە و ئەگەری کەمێک خۆڵبارینیش هەیە.
بەرێوەبەرایەتی کەشناسیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ يەكشەممە، 26-10-2025، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور بێت، هەروەها لە کاتەکانى ئێوارەدا ئەگەرى دورست بوونى تۆزێکى سووک هەیە لە هەندێ ناوچەدا.
ئاماژەی بەوەشدا، پلەکانی گەرما 2 تا 3 پلەی سیلیزی بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.
کەشناسی هەرێم پێشبینی کەشی سبەى دووشەممە، 27-10-2025ـی بڵاوکردەوە، کە ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت، هەروەها پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 26پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی