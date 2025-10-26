گشتی

کەشناسی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە  و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە و ئەگەری کەمێک خۆڵبارینیش هەیە. 

بەرێوەبەرایەتی کەشناسیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ يەكشەممە، 26-10-2025، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور بێت، هەروەها لە کاتەکانى ئێوارەدا ئەگەرى دورست بوونى تۆزێکى سووک هەیە لە هەندێ ناوچەدا.

ئاماژەی بەوەشدا، پلەکانی گەرما  2 تا 3 پلەی سیلیزی بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.

کەشناسی هەرێم پێشبینی کەشی سبەى دووشەممە، 27-10-2025ـی بڵاوکردەوە، کە ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت، هەروەها پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ. 

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

دهۆک : 27 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 26پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی 

هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

سۆران : 27 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی

 

 
 
