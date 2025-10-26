دۆناڵد ترەمپ: کۆتاییمان بە هەشتەم جەنگ هێنا

پێش دوو کاتژمێر

ئەمرۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، لە کوالالامپوری پایتەختی مالیزیا واژۆی لەسەر ڕێککەوتنی ئاشتی نێوان تایلاند و کەمبۆدیا کرد.

دۆناڵد ترەمپ، لە چوارچێوەی گەشتەکەی بۆ ئاسیا و دوای گەیشتنی بە مالیزیا، واژۆی لەسەر ڕێککەوتنی ئاشتی نێوان هەردوو وڵات کرد و ڕایگەیاند، "لەماوەی ئیدارەکەمدا، کۆتاییمان بە هەشتەمین جەنگ هێنا".

سەرۆکی ئەمەریکا گوتیشی "سەرکەوتوو بووین لە کۆتاییهێنان بە ململانێی نێوان تایلاند و کەمبۆدیا، پیرۆزبایی لە سەرکردەکانی هەردوو وڵات دەکەم بە بۆنەی ڕێککەوتنی ئاشتی."

ترەمپ ڕوونیشی کردەوە، ئامانجمان وەستاندنی جەنگەکان و بەهێزکردنی ڕێگای ئاشتی و خۆشگوزەرانییە.

ڕێککەوتنەکە لەلایەن سەرۆک وەزیرانی تایلاند ئانوتین چارنڤیراکویل و سەرۆک وەزیرانی کەمبۆدیا هون مانیت واژۆ کراوە.

ترەمپ بۆ ڕازیبوونی هەردوو وڵات بە ڕێککەوتنی ئاشتی و ڕاگرتنی جەنگ، کە بووەتە هۆی کوژرانی دەیان کەس و ئاوارەبوونی سەدان هەزار کەس. هەڕەشەی زیادکردنی باجی لێکردوون.