داهاتی هەناردەی نەوتی عێراق نزیکەی حەوت ملیار دۆلارە

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند، هەناردەی نەوتی خاوی وڵاتەکەی بۆ مانگی ئەیلوولی ڕابردوو، 100 ملیۆن بەرمیل تێپەڕاندووە و داهاتەکەشی نزیکەی 7 ملیار دۆلار بووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی نەوتی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاشکرای کرد، "بەپێی ئاماری کۆتایی کە لەلایەن ڕێکخراوی بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) دەرچووە، بڕی هەناردەکردنی نەوتی خاو بۆ مانگی ئەیلوول، گەیشتووەتە 102 ملیۆن و 150 هەزار و 362 بەرمیل."

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، داهاتی هەناردەکردنی نەوت "شەش ملیار و 962 ملیۆن و 124 هەزار دۆلار بووە."

پێشتر وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاندبوو بڕی نەوتی هەناردەکراو بۆ مانگی ئاب، (104) ملیۆن و (806) هەزار و (884) بەرمیل بووە، داهاتی ئەو بڕە نەوتەی هەناردەش کرابوو، حەوت ملیار و 160 ملیۆن و 253 هەزار دۆلار بووە.