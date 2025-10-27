پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی سەرچاوەکانی ئاو لە وەزارەتی کشتوکاڵ، ئاماژە بەوە دەکات، پرۆژەی فریاگوزاریی ئاوی خێرای هەولێر، لە ساڵێکدا دیزاین کرا و دەستی پێکرا و تەواویش کرا، تەنانەت كاره‌كانی بۆ کاتژمێرێکیش نه‌وه‌ستا و شه‌و و ڕۆژ كاری تێدا ده‌كرا.

کاروان سەباح هەورامی، بەڕێوەبەری گشتیی سەرچاوەکانی ئاو لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە ساڵێکدا پرۆژەی ستراتیژیی فریاگوزاریی ئاوی هەولێر دیزاین کرا و جێبەجێ کرا و تەواو کرا، کەس نەیتوانی بۆ کاتژمێرێک کارەکە ڕابگرێت.

هەروەها گوتی: لە لایەکی دیکەوە مانگی ئابی ساڵی رابردوو لەژێر ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیران بڕیار درا لێکۆڵینەوەیەک له‌ باره‌ی هەڵەبجە بکەین بۆ ئەوەی ناوچەکە بە شێوەیەکی ڕیشەیی پێش بخرێت و هەر بۆیە بەدواداچوون بۆ ژمارەیەک پرۆژە کرا، یەکێک لەوانە، پرۆژەی کۆڕنیش و ئاودێریی گەنجان _ زەڵم بوو.