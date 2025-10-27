پێش 25 خولەک

بڕیارە سبەی وێستگەیەکی گەیاندنی غازی سروشتی بۆ وێستگەی کارەبا لە قەزای سێمێل بكرێته‌وه‌؛ كردنه‌وه‌ی ئه‌م وێستگه‌یه‌ هەنگاوێکی گرنگە بۆ دابینکردنی وزەی جێگرەوە و خاوێن بۆ دەڤەرەکە.

بڕیارە سبەی سێشه‌ممه‌، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، وێستگەیەکی گەیاندنی غازی سروشتی بۆ وێستگەی کارەبا لە قەزای سێمێل بكرێته‌وه‌ كه‌ یەکێکە لە پرۆژە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﮔﺮنگەکانی ژێرخانی ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ لە هەرێمی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ناوچەی پیشەسازیس کواشێ لە قەزای سێمێل سەر بە پارێزگای دهۆک.

ئامانجی سەرەکی ئەم پرۆژەیە گەیاندنی غازی سروشتییه‌ بۆ وێستگەی کارەبای هەزار مێگاواتی کواشێ لە قەزای سێمێل و هەنگاوێکی گرنگە بۆ دابینکردنی وزەی جێگرەوە و خاوێن بۆ دەڤەرەکە، هاوکات گه‌یاندنی بۆریی بۆ وێستگه‌كه‌ بە درێژایی 198 کیلۆمەتر بە بڕی 591 ملیۆن دۆلار لەلایەن کۆمپانیای کارەوە، جێبەجێ کراوە.

هەروەها وێستگەی کارەبای غازی دهۆک کە هەندێک جار وێستگەی کواشێی پێ دەگوترێت، پرۆژەیەکی گرنگی کەرتی بەرهەمهێنانی وزەیە لە هەرێی کوردستان بە توانای به‌رهه‌مێنانی 1000 مێگاوات کارەبا، پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیای "ماس گروپ هۆڵدینگ"، بە گرێبەست لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی كوردستان لە چوارچێوەی سیستەمی (Build, Own, Operate) جێبەجێ دەکرێت.