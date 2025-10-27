پێش 48 خولەک

شارەزایەکی دیجیتاڵ میدیا، ئاماژە بەوە دەکات، لە 30 ڕۆژی ڕابردوو کاندیدە کوردەکان کەمترین پارەیان خەرج کردووە بۆ سپۆنسەرکردنی پەیام و دروشمەکانیان، بەڵام لە ڕۆژانی داهاتوودا، خه‌رجییه‌كان زیاد دەبن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕێباز ئەحمەد، ڕاهێنەر و شارەزای دیجیتاڵ میدیا، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: لە هەڵبژاردنی ڕابردووی پەرلەمانی عێراق له‌ ساڵی 2021 و لە مانگی ئابی ئه‌و ساڵه‌وه‌ تاوه‌كوو ئێستا، 720 هەزار و 53 ڕیکلام لە عێراق له‌ کۆمپانیای مێتا (فەیسبووک و ئینستاگرام) کراوە، بڕی پارەی خەرجکراویش هەشت ملیۆن و 886 هەزار و 988 دۆلار بووه‌.

زۆرترین خەرجی واتە لە مانگی ئابی 2021ـه‌وە تاوەکوو ئێستا مەکتەبی هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردوویەتی و بڕەکەی 101 هەزار و 885 دۆلارە، واتە 10 دەفتەر و 18 وەرەقە و 85 دۆلار.

هەروەها زۆرترین خەرجی وەکوو کاندید، لە ساڵی 2021، مه‌حموود حه‌سه‌ن قه‌یسی لە لیستی 241، بڕەکەی 51 هەزار و 572 دۆلار بووە، واتە پێنج دەفتەر و 15 وەرەقە و 72 دۆلار.

ڕێباز ئەحمەد، ئاماژەی بەوە دا، لە 25ـی ئەیلوولی 2025، تاوەکوو 24ـی تشرینی یەکەمی 2025، واتە لە 30ـی ڕۆژی ڕابردوو کاندید و لیستە کوردییەکان کەمتر پارەیان خەرج کردووە و پێشبینی دەکرێ لەم چەند ڕۆژە دەست بکەن بە سپۆنسەرکردنێکی چڕ و تا ڕۆژی هەڵبژاردن بڕێکی زۆر خەرج بکەن.

ڕێژەی خەرجی کاندیدە کوردەکان بە گوێرەی شارەکان، بۆ ئەم هەڵبژاردنە تاوەکوو ئێستا بەم شێوەیە:

پارێزگای سلێمانی:

بڕیار ڕەشید لە لیستی 222، بڕی دوو هەزار و 618 دۆلاری خەرج کردووە، واتە 26 وەرەقە و 18 دۆلار، هەروەها به‌کر عه‌بدوڵڵا شاە محەممەد، لە لیستی 275، بڕی دوو هەزار و 265 دۆلاری خەرج کردووە ، واتە 26 وەرەقە و 65 دۆلار.

هەروەها سەردار ئاکۆ لە لیستی 275 بڕی هەزار و 875 دۆلاری خەرج کردووە، واتە 18 وەرەقە و 75 دۆلار.

پارێزگای هەولێر

کلدو اوغنا لە لیستی 336 زۆرترین پارەی خەرج کردووە و بڕی خەرجییه‌كه‌ی هەزار و 650 دۆلارە، واتە 16 وەرەقە و نیو، هەروەها ڕێبوار هادی بڕی هەزار و 320 دۆلاری خەرج کردووە، واتە 13 وەرەقە و 20 دۆلار، عەلی شێخ خاڵص بڕی هەزار و 161 دۆلاری خەرج کردووە، واتە 11 وەرەقە و 61 دۆلار.

پارێزگای کەرکووک:

ڕێبوار ته‌ها مستەفا، زۆرترین بڕی خەرج کردووە کە هەزار و 678 دۆلارە، واتە 16 وەرەقە و 78 دۆلار، هەروەها شاهۆ نەجم کەرکووکی لە لیستی 275 بڕی هەزار و 198 دۆلاری خەرج کردووە، واتە 11 وەرەقە و 98 دۆلار.

پارێزگای دهۆک:

بناس دۆسکی لە لیستی 275 زۆرترین بڕی خەرج کردووە کە بڕی پێنج هەزار و 900 دۆلارە، واتە 59 وەرەقه‌.

ئومێد تاهیر لە لیستی 275 بڕی 754 دۆلاری خەرج کردووە، واتە حەوت وەرەقە و 54 دۆلار.

ڕێباز ئەحمەد دەڵێت: لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی ساڵی ڕابردوو، بڕی خەرجکراو لە حەوت ڕۆژدا زیاتر لە 22 دەفتەر بوو، لەم هەڵبژاردنە لە حەوت ڕۆژی ڕابردوو، نزیکەی هەشت دەفتەر دۆلار بوو، بەڵام پێشبینی دەکرێ لەم دوو هەفتەیەی بانگەشە کە ماوە، ڕێژەکە بە شێوەیەکی خەیاڵی بەرز ببێتەوە.

11ـی تشرینی دووەمی 2025، هەڵبژاردنی خولی شەشەم بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت.