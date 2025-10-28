سەرۆک بارزانی: ئەو ئاشتەوایی و لێبووردەییەی لە کوردستان هەیە لە هیچ وڵاتێکی دیکە نییە

پێش 58 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی، لە گوتارێکدا لە پێنجەمین کۆنفرانسی زانستیی نێودەوڵەتیی تایبەت بە جینۆسایدی گەلی کورد، لە شاری دهۆک؛ ڕایگەیاند "لەو ڕۆژەوەی خوای گەورە دەسەڵاتی بە گەلی کورد داوە، نەچووە تۆڵەی خۆی بکاتەوە؛ بە تایبەت لە کاتی ڕاپەڕینی ساڵی 1991 دوو فەیلەقی سوپای عێراق کەوتنە ژێر دەستی خەڵکی کوردستان و پێشمەرگە، ئەو کات یەک سەربازی عێراقیش، نەکوژرا و ئیهانە نەکرا. ئەوان، هەر ئەو سەربازانە بوون کە زیاتر لە 4500 گوندی ئێمەیان وێران کردن و ئەنفال و چەندان تاوانی دیکەیان لە دژی گەلی کورد ئەنجام داوە."