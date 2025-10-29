پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کار گرووپ ڕایگەیاند، پرۆژەی ستراتیژیی گەیاندنی بۆریی گازی سروشتی (هەولێر-دهۆک)، کوردستان بە تۆڕێکی فراوانی بۆریی گاز ده‌به‌ستێته‌وه‌ و دەگەیەنرێتە وێستگەکانی کارەبا و دامەزراوەکانی دیکەی عێراق؛ ده‌شڵێت، سەرەتای سەردەمێکی نوێیە بۆ ئاسایشی وزە لە هەرێمی کوردستان و تەواوی عێراق.

چوارشەممە 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، شێخ باز کەریم بەرزنجی، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کار گرووپ (KAR Group)، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: دوێنێ سێشەممە مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەکی گرنگی کردەوە، ئەویش پرۆژەی بۆریی گەیاندنی گازی سروشتی بەرهەمهاتووی خۆماڵی لە هەولێرەوە بە وێستگەی کارەبای دهۆک، بوو.

شێخ باز ئاماژەشی داوە، بە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە، کوردستان بە تۆڕێک بۆریی گاز پێکەوە گرێ دەدرێت و دەگەیەنرێتە وێستگەکانی کارەبا و دامەزراوەکانی دیکەی عێراق.

هەروەها بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کار گرووپ نووسیویەتی: ئەوەی ڕووی دا تەنیا هەنگاوێکی تەکنیکی و وەگەڕخستن نەبوو، بەڵکوو سەرەتای سەردەمێکی نوێیە بۆ ئاسایشی وزە لە هەرێمی کوردستان و تەواوی عێراق.

باسی لەوەش کردووە، گەیاندنی گازی سروشتی بەرهەمهاتووی ناوخۆ بە وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا، هەنگاوێکی ستراتیژییە و کاریگەری ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر ژیانی ڕۆژانە، کارەبایەکی جێگر و پاڵپشت بە سامانی نیشتمانی، ئامادەسازییەکی ڕاستەقینەیە بۆ بونیاتنانی ئاسایشی وزە و پیشەسازیی هەمەلایەنە کە هەم خزمەتی ئێستا دەکات و هەم داهاتوو جێگیر دەکات.

شێخ باز ئەوەشی خستووەتەڕوو، بەیەکەوەبەستنەوەی کێڵگەکانی گازیی سروشتی و ژێرخانی وزە بە وێستگەکانی بەرهەمهێنان و بونیاتنانی تۆڕێک کە ئابووری و پێشکەوتنمان پشتی پێ دەبەستێت. دەشڵێت: ئەوەی دوێنێ بە ئەنجام هات، بەڵێنە بۆ پرۆژەی زیاتر، ئەمە کۆتایی نییە، بەڵکوو سەرەتایە و هێشتا زۆر لە ڕێیە.

بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کار گرووپ ئاماژەی بەوەش کردووە، بەم زووانە پرۆژەی بۆریی گازی سروشتی چەمچەماڵ کۆرمۆڕ تەواو دەبێت کە ئەمەشیان کەرتی وزە لە هەرێمی کوردستان دەباتە قۆناعێکی دیکە.

دوێنێ سێشەممە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ستراتیژیی گەیاندنی بۆریی گازیی سروشتی (هەولێر-دهۆک)ـی لە شاری کردەوە؛ هاوکات سەرۆکی حکوومەت بۆ دابینکردنی گازیی سروشتی بۆ ئەو وێستگەیە ستایشی کارەکانی كۆمپانیا ناوخۆییه‌كانی هه‌رێمی كوردستانی له‌ بواری دابینكردنی كاره‌با و گاز كرد.