ئەرمان تۆپچو: پەیوەندی گەورە و درێژخایەنمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە

پێش 28 خولەک

کونسوڵی گشتیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان لە کاتی بەڕێوەچوونی ڕێورەسمی ساڵڕۆژی دامەزراندنی کۆماری تورکیا لە هەولێر، ڕاگەیاند: ئەنقەرە و هەولێر پەیوەندیی درێژخایەن و بەهێزیان هەیە و لە کارکردن لەگەڵ سه‌ركردایه‌تیی هه‌رێمی كوردستان بەردەوامی بەم پەیوەندییانە دەدەن.

ئەرمان تۆپچو، کونسوڵی گشتیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ چوارشەممە 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پەیوەندیی ستراتیژی، سیاسی، ئابووری، کولتووری بەهێزمان لەگەڵ خەڵكی هەرێمی کوردستان هەیە، قەبارەی بازرگانیی نێوان تورکیا و عێراق نزیکەی 20 ملیار دۆلارە و مەزندە دەکەین سێیەکی ئەو بڕە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە.

هەروەها گوتی: دەرفەتی گەورە بۆ پەیوەندییەکانمان هەیە، پەیوەندییەکانمان گەورە و درێژخایەن بووە لە چەندین دەیەی ڕابردوودا، هەرچەندە ڕووبەڕووی چەندین ئاڵنگاری بووەتەوە، بەڵام ماوەتەوە. هەروەها چەندین کاریش هەیە پێکەوە لەپێناو ئاشتی لە ناوچەکەمان و پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانمان و بەرژەوەندیی عێراق بیانکەین، بۆیە لە کارکردن لەگەڵ سەرۆک بارزانی و نێچیرڤان بارزانی و سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بەردەوام دەبین.