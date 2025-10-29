سبەی کارەبای سۆران دەبێتە 24کاتژمێری

پێش 40 خولەک

پرۆژەی ڕووناکی لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ فراوانتر دەبێت و کارەبای ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ئاماژەی بەوە دا، لە قۆناغی یەکەمدا 44 هەزار هاوبەش سوودمەند دەبن لە کارەبای 24کاتژمێری.

ئەردەوان ئیبراهیم، بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: دوای چەندین مانگ کارکردنی تیمەکانی پرۆژەی ڕووناکی، وەکوو قۆناغی یەکەم، سبەی پێنجشەممە کارەبای ناو سەنتەری سۆران دەبێتە 24کاتژمێری.

بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای سۆران ئاماژەی بەوە دا، لە قۆناغی یەکەمدا 44 هەزار هاوبەش سوودمەند دەبن، کە تەواوی ناو سەنتەر و شارەدێی دیانا دەگرێتەوە.

هەروەها باسی لەوە کرد، تیمەکانی پرۆژەی ڕووناکی لە سەرجەم شارۆچکە و شارەدێکانی دەورووبەری سۆران، ئەو ماڵانەی پێوەری زیرەکیان نەبەستووە پێوەریان بۆ دەبەستن و بەگوێرەی ئەو پلانەی دانراوە، تاوەکوو کۆتایی ئەمساڵ تەواوی سۆران دەبێتە خاوەنی کارەبای 24کاتژمێری.

مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ڕووناکی ڕاگەیاند؛ دواتر لە ئایاری ئەمساڵدا، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کۆی دەنگ بڕیاری لەسەر نرخە نوێیەکانی کارەبا دا، لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانیدایە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی کارەبای 24 کاتژمێری تاوەکوو کۆتایی ساڵی 2026 بۆ هەموو کوردستان دابین بکات، هەروەها ئێستا سەنتەری شارەکانی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە و بەشێوەیەکی گشتیی 50%ـی دانشتووانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی لە کارەبای 24 کاتژمێری سوودمەند بوون.