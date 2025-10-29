سەرۆک بارزانی: بە هەموو شێوەیەک دیکتاتۆریەت ڕەت دەکەینەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ چینوتوێژەکانی نەینەوا و شنگال دووپاتی کردەوە، ئەگەر عێراق بڵێت نە فیدراڵی و نە دەستوور و نە هەرێم هەبێت، ئێمە بە هەموو شێوەیەک دیکتاتۆرییەت ڕەت دەکەینەوە؛ دەشڵێت، بە لای ئێمە نەینەوا و شاری مووسڵ بە دانیشتووان و خاکەکەی گرنگیی تایبەتیی هەیە.

بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی به‌وه‌ كردووه‌، ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە شاری دهۆک لەگەڵ بەشێک لە چینوتوێژەکانی نەینەوا و شنگال کۆبووەوە.

سەرۆک بارزانی لەو کۆبوونەوەیەدا گوتارێکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد و ڕایگەیاند، "بە لای ئێمە نەینەوا و شاری مووسڵ بە دانیشتووان و خاکەکەی گرنگیی تایبەتیی هەیە و ئەمە درێژکراوەیە بۆ هەرێمی کوردستان بە تایبەت هەر دوو پارێزگای دهۆک و هەولێر و بە پێچەوانەشەوە؛ ئاماژەشی بە پەیوەندییە مێژووییەکان کرد و نەینەوای لە ڕووی پێکەوەژیان، بە عێراقێکی بچووککراوە وەسف کرد.

سەرۆک بارزانی لە بارەی شەڕی دژی داعش و ڕۆڵی پێشمەرگە لە تێکشکاندنی داعش و ڕزگارکردنی نەینەوا و شنگال گوتی: ئەوەمان بینیی کە لە ناوچەکە ڕووی دا و بینیتان چۆن پێشمەرگە بەرگری لە هەموو پێکهاتەکان کرد و لە پێناو بەرگریکردن لە بەها و ڕوحی هاووڵاتییان لە نەینەوا و دهۆک و تەواوی ناوچەکانی دیکە گیانیان بەخشی؛ هاوکات پێشمەرگە 12 هەزار شەهید و برینداری لە شەڕی دژی داعش دا.

سەرۆک بارزانی هەروەها لە بارەی ڕۆڵی هەرێمی کوردستان لە بەهاناوەچوونی خەڵکی لێقەوماو و ستەمدیدە دووپاتی کردەوە، هەرێمی کوردستان پەناگەیەکی ئارام بوو بۆ هەموو هاووڵاتییان بێ جیاوازی و هەر بە پەناگە بۆ هەموو هاووڵاتییەکی عێراقی بێ جیاوازیی دەمێنێتەوە.

سەرۆک بارزانی هەر لە گوتارەکەیدا، ئاماژەی بەوە داوە، داعش تاوانی دڕندانەی ئەنجام دا و زیانی بە دۆخەکە و برایەتی و پێکەوەژیان گەیاند، بەڵام بە هەوڵی دڵسۆزان لە هەموو ئایین و مەزهەبەکان و نەتەوەکان ئەو کۆستە تێپەڕێنرا.

دووپاتیشی کردەوە ناکۆکی لەگەڵ دەسەڵات شتێکە و پەیوەندیی کۆمەڵایەتی و پەیوەندیی گەل شتێکی دیکەیە و نابێت هیچ دۆخێک کاریگەریی بکاتە سەر ئەو پەیوەندییە پیرۆزە.

سەبارەت بە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، سەرۆک بارزانی هیوای خواست ئەم هەڵبژاردنە دەرەنجامێکی جیاوازیی لەچاو هەڵبژاردنەکانی پێشوو لێ بکەوێتەوە و هاوکار بێت بۆ ئەوەی پرۆسەی سیاسیی بگەڕێتەوە سەر ڕاستەڕێی خۆی و بگەڕێتەوە بۆ پابەندبوون بە دەستوور و پابەندبوون بە هەر سێ بنەمای هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان.

لەبارەی دەستووری عێراقیش، سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، دەستوور ماف و ئەرکەکانی دیاری کردووە و بەشی ئەوەی تێدایە کە پشتگیریی ئەم دەستوورە بکەین و شانازیی پێوە بکەین.

هاوکات لەبارەی ماددەکانی 111 و 112ـی دەستوور کە پەیوەستن بە بابەتی نەوت و گاز لە عێراق سەرۆک بارزانی ڕوونکردنەوەی پێویستی خستەڕوو و جەختی کردەوە، پێویستە بۆ دەستوور بگەڕێینەوە و ئەگەر ئەوان بڵێن نە فیدراڵی و نە دەستوور و نە هەرێم هەبێت، ئێمە بە هەموو شێوەیەک دیکتاتۆرییەت ڕەت دەکەینەوە.

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا، سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، کاندیدانی پارتی ڕاسپاردووە هەر نوێنەری هەرێم نەبن، بەڵکوو نوێنەرایەتیی هەموو عێراق و پێکهاتەکان بکەن. باسیشی لە سەردەمی شۆڕشی ئەیلوول کرد و گوتی: هیچ ڕۆژێک و هیچ جارێک پەنامان بۆ هیچ کردەوەیەک نەبرد کە هاووڵاتیی عێراق ئازار بدات لە هیچ شارێکی عێراقی لە باشووری عێراق تاوەکوو باکوور.

لە کۆتاییشدا سەرۆک بارزانی بە ئامادەبووان و خەڵکی نەینەوا و شنگالی ڕاگەیاند، دەنگ بەو لایەنە بەو کەسە بدەن کە خزمەتتان دەکات و وای دەبینن کە دەتوانێت بەرگری لە مافەکانتان بکات، ئەمە بۆ ئێوە جێهێڵراوە و ئازادیی تەواوتان هەیە.

دووپاتیشی کردەوە، گوێ نادەنە هەندێک لەو کەسانەی کە هەڕەشەیان کردووە و ئەمە تای هەڵبژاردنە و هیچ نرخێکیان نییە، چونکە دەزانین نوێنەرایەتیی ڕای هاووڵاتییان ناکەن بە تایبەت ڕای شەقامی عەرەبی.