ڕێباز حەملان: هەوڵەکان چڕ کراونەتەوە بۆ ئەوەی لە مانگی 11، دوو مووچە بدرێت

پێش 27 خولەک

یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، جەختی لەوە کردەوە، هیچ بیانوویەک بە بەغدا نادەن بۆ دواخستنی مووچە. هاوکات ئاشکراشی کرد، هەوڵەکان چڕ کراونەتەوە بۆ ئەوەی لە مانگی 11، دوو مووچە بدرێت.

پێنجشەممە، 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداری لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، گوتی: دوای ئەوەی نەوت هەناردە کرایەوە، سوودانی تەلەفۆنی بۆ سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی کرد و سوپاسی کرد بۆ کارئاسانییەکانی لە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت، مەسرور بارزانیش پێی ڕاگەیاندبوو، "هەرێمی کوردستان هەموو پابەندییەکانی خۆی جێبەجێ کردووە، ئیدی ئێوەش دەبێت ئەو مووچانەی کە ماوە بینێرن، سوودانی بەڵێنیدا بوو کە بینێرێت".

یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، دووپاتی کردەوە، لەگەڵ بەغدا لەسەر هێڵن و هەوڵەکانیان چر کردووەتەوە پێش هەڵبژاردن مووچەی مانگی 9 دابەش بکرێت، هەروەها دوای هەڵبژاردنیش مووچەی مانگی 10 دابەش بکرێت، واتە لە مانگی 11 دوو مووچە بدرێت.

ڕێباز حەملان ئاماژەی بەوە دا، لە دوا کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بڕیاری داوە، کە دەبێت سەرجەم وەزارەتەکان پابەند بن بە کۆکردنەوەی داهات بۆ ئەوەی 120 ملیار دینار کۆبکرێتەوە و بۆ بەغدا بنێردرێت، تا ئەوانیش لە بەرانبەردا مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بنێرن.

هاوکات یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای کرد، هەرێمی کوردستان هیچ بیانوویەک بە بەغدا نادات بۆ دواخستنی مووچە، بەڵام بەغدا زۆر جار بەڵێنی داوە کە مووچە بنێرێت، کەچی جێبەجێی نەکردووە.

حەملان لە بارەی مامەڵەی حکوومەتی عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان گوتی: حکوومەتی عێراق بەردەوام پێشێلی دەستوور، یاسای بودجە و یاسای بەڕێوەبردنی دارایی دەکات، بەردەوام بیانوو بە هەرێمی کوردستان دەگرێت و ناردنی مووچە دوادەخات.

ئەمەش لە کاتێکدایە، یەکشەممە 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندبوو، 945 ملیار و 817 ملیۆن دینار وەک تەمویلی مووچەی مانگی هەشت (ئاب)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکەیان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

هەر ئەو کات وەزارەتەکە لیستی مووچەی مانگی ئابی بڵاو کردەوە، کە دووشەممە 27ـی تشرینی یەکەم دابەشکردنی دەستی پێکرد و ڕۆژی چوارشەممەش، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، کۆتایی بە دابەشکردنی مووچەی مانگی هەشت (ئاب) هات.