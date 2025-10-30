كارهبای ههردوو ئیدارهی سەربەخۆی زاخۆ و سۆران بووە 24 کاتژمێری
مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشتر موژدەی بە خەڵکی سۆران و ڕاپەڕین دا کارەباکەیان لەم هەفتەیەدا دەبێتە 24 کاتژمێری، تەواوی کوردستانیش تا کۆتایی ئەمساڵ، کارەبای دەبێتە 24 کاتژمێری.
ئەمڕۆ پێنجشەممە 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، کارەبای هەردوو ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و سۆران لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی، کارەباکەیان بووە 24 کاتژمێری.
27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشە بۆ لیستی 275 لە سۆران گوتی: ئەوەی جێی زۆر دڵخۆشییە، دەمەوێ باسێكی تریش بكەم، لە ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕینیش، هەروەكوو موژدە بێت بۆ ئەو خوشك و برایانەش، ئەوانیش لە ماوەیەكی زوودا دەبن بە خاوەنی كارەبای 24 كاتژمێری، گوتی: ئێمە ویستوومانە دەستی ئاوەدانی بە هەموو ناوچەكانی كوردستان بگات، ویستوومانە بەبێ فەرق و جیاوازیی هەموو كوردستان سوودمەند بێت لەو پرۆژە خزمەتگوزارییانەی كە پارتی داهێنەریەتی، بەڵام پێویستیمان بە پشتیوانیی خەڵكە.
گوتیشی: لەم سنوورانەی كە خەڵك پشتیوانیی پارتی بووە، بەرهەمەكانیش دیارن، داوا دەكەین هەموو كوردستان پشتیوانیی پارتی بێت، بۆ ئەوەی بەرهەمی دەستی پارتی لە هەموو كوردستان بەدەر بكەوێ.
مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، پارتی ئامادەیە و بەردەوامیش بووە لە گەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ هەموو شوێنەكان بەبێ فەرق و جیاوازی، چونكە پارتی هەموو كوردستان بە موڵكی خۆی دەزانێت و خۆیشی بە خزمەتگوزاری هەموو كوردستان دەزانێت.
مەسرور بارزانی گوتیشی: بەرنامەمان هەیە هەموو کوردستان ساڵی داهاتوو ببێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمە کێشەیەک بووە کە 30 ساڵە عێراق بەدەستییەوە دەناڵێنێت، ئەمجارە ئێمە توانیمان ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین.
سەرۆک وەزیران گوتی .ئەوەی کردوومانە لە پرۆژەی ڕووناکی، لە پرۆژەی هەژماری من، لە ئاو، لە پرۆژەکانی دیکە، لە بە دیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییەکان لە وەزارەتەکانی حکوومەت، هەموو بۆ ئەوە بووە خزمەتی هاووڵاتییان بکرێت.
لەلایەکی دیکەوە، سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پرۆژەی ستراتیژیی گەیاندنی بۆریی گازی سروشتی (هەولێر-دهۆک)، لە شاری دهۆک کردەوە.
لە مەراسیمەکەدا، لە بارەی پرۆژەی ڕووناکییهوه، مەسرور بارزانی ڕایگەیاند: زیاتر لە چوار ملیۆن هاووڵاتی لێ سوودمەند بوونە لە سەرانسەری کوردستان، ساڵی داهاتوو سەرجەم کوردستان دەبێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری.
هاوکات گوتیشی: ئەو پرۆژەیەی ئەمڕۆ زۆر ستراتیژی و گرنگە و هاوکار دەبێت لە زیادکردنی بەرهەمی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، نیازی هەرێمی کوردستانی بۆ هاوکاریکردنی عێراق دەبڕی و ئاماژەی بەوە کرد، دەمانەوێت زیاتر لە سێکتەری کارەبا هاوکاری حکوومەتی فیدراڵیش بکەین، هەروەها دەمانەوێت کوردستان ببێتە سەرچاوەی کارەبا بۆ هەموو عێراق.
17ـی تشرینی یەکەمی 2024، لە کاتی سەردانیدا بۆ گەڕەکی شادی لە شاری هەولێر، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، پرۆژەی ڕووناکیی ڕاگەیاند، کە ئامانج لێی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە بۆ سەرتاسەری هەرێمی کوردستان.
پێشتر، ئەردەوان ئیبراهیم، بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوتبوو: دوای چەندین مانگ کارکردنی تیمەکانی پرۆژەی ڕووناکی، وەکوو قۆناغی یەکەم، پێنجشەممە 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، کارەبای ناو سەنتەری سۆران دەبێتە 24کاتژمێری.
بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای سۆران ئاماژەی بەوە دا، لە قۆناغی یەکەمدا 44 هەزار هاوبەش سوودمەند دەبن، کە تەواوی ناو سەنتەر و شارەدێی دیانا دەگرێتەوە.
مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ڕووناکی ڕاگەیاند،دواتر لە ئایاری ئەمساڵدا، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کۆی دەنگ بڕیاری لەسەر نرخە نوێیەکانی کارەبا دا، لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.
حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانیدایە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی کارەبای 24 کاتژمێری تاوەکوو کۆتایی ساڵی 2026 بۆ هەموو کوردستان دابین بکات، هەروەها ئێستا سەنتەری شارەکانی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە و بەشێوەیەکی گشتیی 50%ـی دانشتووانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی لە کارەبای 24 کاتژمێری سوودمەند بوون.