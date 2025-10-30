پارێزگاری هەڵەبجە: شانازی بە کولتووری دەوڵەمەندی هەڵەبجەوە دەکەین

پێش کاتژمێرێک

نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە ڕایگەیاند: داوامان لە کونسوڵی وڵاتانی بەشداری فیستیڤاڵی هەنار و پایزی هەڵەبجە کرد جلی کوردی بپۆشن.

پێنجشەممە 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لەنێو فێستڤاڵی هەناری هەڵەبجەدا گوتی: داوامان لە کونسوڵەکانی بەریتانیا، هۆڵەندا، ئەڵمانیا، ئیمارات کرد بە جلی کوردییەوە بەشداریی فێستیڤاڵی هەناری هەڵەبجە بکەن، دەشڵێت: ئێمە پەیوەندییەکی باشمان لەگەڵ دیپلۆماتکارانی وڵاتان لە هەرێمی کوردستان هەیە، بەڵام نامانەوێت زۆر ئاسایی بێنە ڤیستیڤاڵی هەناری هەڵەبجە.

پارێزگاری هەڵەبجە گوتیشی: ویستم کلتوورێکی هەڵەبجە و هەورامیانەیان پێ نیشان بدەین، ئەوان زۆر خۆشحاڵبوون و فێستیڤاڵەکە و جلە کوردییەکەیان زۆر بە دڵبوو.

نوخشە ناسیح گوتی: پێویستە شانازیی بکەین بە کلتوور و فەرهەنگی خۆمان، هەڵەبجەش پاشخانێکی زۆری هەیە لە کلتوور و فەرهەنگ و ئەدەب دۆست و نووسەر و شاعیری گەورەی هەیە، بۆیە شانازیی دەکەین لە هەڵەبجە دەژین.

چوارشەممە، 29ـی ئۆکتۆبەری 2025، نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە بەبۆنەی بەڕێوەچوونی "فێستیڤاڵی هەنار و پایزی هەڵەبجە" و بەمەبەستی كارئاسانی بۆ بەشداریکردنی بەرفراوانی فەرمانبەران و هاووڵاتیان لەو بۆنە گرنگەدا، بڕیاریدابوو، پێنجشممە 30ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە سەرجەم فەرمانگە و دامودەزگا حکوومییەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە بکرێتە پشووی فەرمی.

ئەم پشووە ناوەندەکانی خوێندنیش دەگرێتەوە، بەمەبەستی ڕەخساندنی دەرفەت بۆ خوێندكاران و مامۆستایان تا بەشداری لەم چالاکییە کولتووری و ئابوورییە گرنگەی شارەکەیاندا بکەن.