هێمن هەورامی: کوردستان24 توانیویەتی بە هاوسەنگی کار بکات

پێش کاتژمێرێک

هێمن هەورامی، ئەندامی مەكتەبی سیاسی و بەرپرسی ڕێكخستنی پارتی دیموكراتی كوردستان، بۆ یادی 10 ساڵەی دامەزراندنی کوردستان24 دەڵێت: کوردستان24 یەکێکە لە میدیا سەنگینەکان، لە ماوەی 10 ساڵدا توانیویەتی بە هاوسەنگیی کار بکات، خاڵێکی دیکەی گەشی کوردستان24 ئەوەیە لە پرۆسەی نەتەوەسازی و نیشتمانسازی و پتەوکردنی ئینتیمای لای تاکی کورد ڕۆڵی گرنگیی هەیە.

هێمن هەورامی دەشڵێت: خاڵێکی دیکەی گرنگیی کارکردنی کوردستان24 کارکردنە لەسەر حوکمڕانی باش.

هێمن هەورامی بەبۆنەی 10 ساڵەی دامەزراندنی، پیرۆزبایی لە تەواوی کارمەندانی کوردستان24 کرد و گوتی: لە ماوەی 10 ساڵدا هەوڵیان نەداوە ببینە ڕاگەیاندنێکی پۆپۆلیستی لەپێناو کۆکردنەوەی بینەر، مامەڵە بە هاوسەنگی و ڕاستگۆیی خۆیان بکەن، ئەمە یەک لە خاڵە گەشەکانی کەناڵەکەیە.

گوتیشی: خاڵێکی دیکەی گرنگی کوردستان24 ئەوەیە، لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا لە پرۆسەی نیشتمانسازی و نەتەوەسازی، هەروەها لە بەهێزکردنی ئینتمای نیشتمانیی نەتەوەیی لای تاکی کوردستانی بەوەی کە لەژێر چەتری شوناسێکی نیشتمانی، هەواڵێکی سەنگین بە بینەری کورد بگەیەنێت.

دامەزراوەی كوردستان24 بۆ توێژینه‌وه‌ و ڕاگه‌یاندن، نێوەندێكی میدیاییە، بێلایەنانە و پیشەییانە، بەرهەمێكی پوختی میدیایی بە شێوەیەكی پرۆفیشناڵانە پێشكەشى بینه‌ر و بیسه‌ر و خوێنه‌رانی دەكات.

کوردستان24، زانیاریی ڕاست و دروست بۆ وەرگرانی كوردزمان لە كوردستان و ناوچەكە و تەواوی جیهان لە ڕێگەی تۆڕێکی میدیایی ڕێکخراو: ڕادیۆ، تەلەڤزیۆن، وێبسایت بە زمانەكانی (كوردی- ھەردوو شێوەزاری "کرمانجی، سۆرانی" و ئینگلیزی، عەرەبی، توركی و فارسی) دەگوازێتەوە.