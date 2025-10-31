بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی پارتی: کوردستان24 ڕۆڵێکی کارا و دیار دەگێڕێت

پێش کاتژمێرێک

بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی دەیەمین ساڵیادی دەستپێکردنی یەکەمین پەخشی کوردستان24 ڕایگەیاندووە، دامەزراوەی کوردستان24 توانیویەتی لە ماوەی 10 ساڵی کارکردنیدا، ڕۆڵێکی کارا و دیار بگێڕێت لە بوارە جیاوازەکانی سیاسی، ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتیی کوردستاندا.

هەینی 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەیامێکدا ڕایگەیاندووە، بە بۆنەی تێپەڕبوونی دەیەمین ساڵ بەسەر دەستپێکی پەخشی کەناڵی ئاسمانیی کوردستان24، گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی بەڕێوەبەر، کارمەندان و ڕۆژنامەنووسان، و تەواوی ستافی کەناڵەکە دەکەین.

لە پەیامەکەدا ئاماژە بەوەش دراوە، دامەزراوەی کوردستان24 توانیویەتی لە ماوەی 10 ساڵی کارکردنیدا، ڕۆڵێکی کارا و دیار بگێڕێت لە بوارە جیاوازەکانی سیاسی، ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتیی کوردستاندا. بە بەرنامە و ڕاپۆرتە جیاوازەکانی بووە سەکۆیەکی گرنگ بۆ گفتوگۆی کراوە و پەرەپێدانی ڕۆشنبیریی نیشتمانی و هەڵدانەوەی لاپەڕە مێژووییەکانی گەلەکەمان.

بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان، هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی بۆ کوردستان24 خواست لە گەیاندنی پەیامی میدیایی پیشەییانە و خزمەتکردنی بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی کوردستان.