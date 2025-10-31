سەرۆک بارزانی بەشداری لە پرسەی هاوژینی شەهید حەمید حەفزوڵڵا سندی دەکات

پێش 37 خولەک

سەرۆک مەسعود بارزانی، هاوخەمی خۆی بۆ کۆچی دوایی هاوژینی شەهید حەفزوڵڵا سندی دەربڕی و بەشداریی لە پرسەکەشی کرد.

هەینی 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە زاخۆ، بەشدایی لە پرسەی هاوژینی فەرماندە و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان ''شەهید حەمید حەفزولڵا"ـدا کرد، هاوکات هاوخەمی خۆشی بۆ گیان لەدەستدانی سەبرییە مەعروف دەربڕی.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، هاوژینی خوالێخۆشبوو ''شەهید حەمید حەفزولڵا"، ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو لە هاوکاریکردنی پێشمەرگە لە سەردەمی شۆڕشدا و چەندین جار ئاوارەی وڵاتانی ئێران و تورکیا بوون و لە بنەماڵەیەکی خاوەن شەهیدن.

باسی لەوەش کرد، سەبرییە مەعروف لە تەمەنی 77 ساڵیدا بەهۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد.