مارک ساڤایا: سەقامگیری و خۆشگوزەرانی عێراق پشت بە بوونی هێزی ئەمنی یەکگرتوو دەبەستێت

پێش دوو کاتژمێر

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ عێراق دووپاتی دەکاتەوە، دەبێتە گرووپە لە یاسا دەرچووەکانی عێراق لە چەک دابماڵرێن، دەشڵێت: سەقامگیری و خۆشگوزەرانی ئەو وڵاتە پشت بە بوونی هێزی ئەمنی یەکگرتوو دەبەستێت، ئەگەر نا پێشکەوتنی عێراق دەکەوێتە مەترسییەوە.

مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا بۆ عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا، سەرکردایەتی عێراق هەنگاوی گرنگی ناوە بۆ ئاراستەکردنی وڵات بەرەو ڕێڕەوی ڕاست و کار بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییە دەرەکییەکان دەکات، بەتایبەت چەکداماڵینی گرووپە چەکدارەکان، بەڵام، کارەکە هێشتا تەواو نەبووە، و عێراق هێشتا پێویستی بە پشتیوانی بەردەوام هەیە بۆ مانەوە لەسەر ئەم ڕێگایە.

دووپاتیشی دەکاتەوە، هەڵوێستی ئەمەریکا ڕوونە کە هیچ شوێنێک بۆ گرووپە چەکدارەکانی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت کار دەکەن نییە، هاوکات سەقامگیری و خۆشگوزەرانی عێراق پشت بە بوونی هێزی ئەمنی یەکگرتوو دەبەستێت لەژێر فەرمانی یەک حکوومەت و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان، کە نوێنەرایەتی هەموو عێراقییەکان دەکات، دەشڵێت: بەبێ ئەم یەکگرتووییە، سەروەری و پێشکەوتنی عێراق لە مەترسیدا دەمێنێتەوە.

هەروەها مارک ساڤایا نووسیویەتی: بەرژەوەندییەکانی گەلی عێراق و ناوچەکە بە گشتی پەیوەستە بە عێراقێکی تەواو سەروەر، کە دوور بێت لە دەستتێوەردانی دەرەکی و پابەند بێت بە خزمەتکردنی هاووڵاتییان و ئاشتی لەگەڵ دراوسێکانیدا، ئاماژەشی داوە، لەم چوارچێوەیەدا، یەکڕیزی و هاوکاری نێوان دەسەڵاتە فیدراڵی و هەرێمییەکانی عێراق زۆر گرنگە بۆ مسۆگەرکردنی ئاسایشی بەردەوام، گەشەی ئابووری، و یەکگرتوویی نیشتمانی.

ئاماژەشی داوە، عێراق وڵاتێکی گرنگی ناوچەکەیە و دەبێت ڕۆڵی خۆی لە برەودان بە ئاشتی، ئاسایش و سەقامگیری ناوچەیی بگێڕێت، جەختیش لەوە دەکاتەوە، نابێت عێراق بگەڕێتەوە بۆ ڕابردوو یان ئەو ڕێبازانە بگرێتەبەر کە ڕێگرن لە پێشکەوتن و یەکڕیزی.

دەشڵێت: بە نوێنەرایەتی سەرۆکی ئەمەریکا ئەرکی منە کار لەگەڵ عێراقدا بکەم و پشتیوانی بکەم لە بەردەوامبوونی لە هەوڵەکانی بۆ سەقامگیری، سەروەری، و خۆشگوزەرانی.

باسی لەوەش کردووە، عێراق هەم بۆ ناوچەکە و ئەمەریکا گرنگییەکی تایبەتی هەیە و وەک یەکێک لە بەهێزترین و بەنرخترین هاوبەشەکانی واشنتن دەمێنێتەوە؛ هاوکات پابەندبوونی خۆی بۆ زیاتر بەهێزکردنی پەیوەندییەکان دووپات کردەوە.

یەکشەممە 19ـی تشرینی یەکەمی 2025، دۆناڵد ترەمپ، مارک ساڤایای وەک نێردەی تایبەتی وڵاتەکەی بۆ عێراق دەستنیشان کردووە.

هەروەها ترەمپ ستایشی ساڤایای کردبوو و گوتی: "خۆشحاڵم ڕایبگەیەنم مارک ساڤایا وەک نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ عێراق کار دەکات. تێگەیشتنی قووڵی مارک لە پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و ئەمەریکا و پەیوەندییەکانی لە ناوچەکەدا، یارمەتیدەر دەبێت لە پێشخستنی بەرژەوەندییەکانی گەلی ئەمەریکا."