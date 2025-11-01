حەوت لایەنی تورکمانی پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی پارتی ڕاگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

حەوت لایەنی سیاسیی تورکمانی پشتیوانیی خۆیان بۆ لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێڕاق ڕاگەیاند.

لە ڕاگەیەنراوێکدا هاوبەشدا کە ئەمڕۆ شەممە، 1ی تشرینی دووەمی 2025 بڵاوکراوەتەوە، حەوت لایەنی سیاسیی تورکمانی پشتیوانیی خۆیان بۆ لیستی ژمارە 275ی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراقدا ڕاگەیاند کە بڕیارە لە 11ی تشرینی دووەمی ئەمساڵ بەڕێوەبچێت.

لایەنە تورکمانییەکان لە ڕاگەیەنراوەکەیاندا، کە بە ناونیشانی "بەیاننامەی لایەنە تورکمانییەکان سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی عێراق" دەرچووە، جەختیان لەسەر "پەیوەندییە مێژوووییە قووڵەکانی" نێوان گەلی کوردستان و تورکمان کردووەتەوە، کە هەمیشە لە چوارچێوەی برایەتی و تەباییدا بووە.

ئەوان هەرێمی کوردستانیان بە "نموونەی پێکەوەژیانی ئاشتیانەی نێوان نەتەوە و ئایینە جیاوازەکان" وەسف کردووە و ستایشی ڕۆڵی سەرۆک مەسعود بارزانیان کردووە لە پشتیوانیکردنی بەردەوامی ماف و داواکارییەکانی تورکمانەکان.

ئەو حەوت لایەنە تورکمانییەی کە واژۆیان لەسەر ڕاگەیەنراوەکە کردووە:

پارتی گەشەپێدانی تورکمان

پارتی دیموکراتی تورکمان

بزووتنەوەی دیموکراتی تورکمانی

پارتی ڕزگاری نەتەوەیی تورکمانی

کۆمەڵەی ڕۆشنبیریی تورکمانی

کۆمەڵەی لیبراڵی تورکمانی

پارتی گەزەنگی تورکمانی کەرکووک

حەوت لایەنەکە داوایان لە سەرجەم دەنگدەرانی تورکمان کردووە کە دەنگ بە لیستی پارتی بدەن، بەو هیوایەی کە نوێنەرانی ئەم حزبە لە بەغدا بتوانن "بەرگرییەکی بەهێز لە ماف و داواکارییەکانی هەموو پێکهاتەکان بکەن و پارێزگاری لە بەرژەوەندییە باڵاکانی خەڵکی کوردستان و قەوارەی هەرێمی کوردستان بکەن."