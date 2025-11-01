پێش کاتژمێرێک

پارێزگاری هەولێر دووپاتی دەکاتەوە، هیچ لایەنێکی سیاسی سکاڵای لەسەر ڕووداوەکەی نزیک قەڵای هەولێر تۆمار نەکردووە و دەڵێت "هەر زوو کۆنترۆڵ کرا".

ئەمڕۆ شەممە، 01ـی تشرینی دووەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوایدا ڕایگەیاند، بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە سنووری پارێزگاکە بە شێوەیەکی ئارام و شارستانی بەڕێوەدەچێت و تا ئێستا هیچ لایەنێکی سیاسی سکاڵای فەرمی لەسەر ڕێگریکردن لە بانگەشە تۆمار نەکردووە.

هەروەها، ناوبراو ڕوونکردنەوەی لەسەر گرژییەکەی ناو بازاڕی هەولێر دا و بە ڕووداوێکی کاتی و بەرنامە بۆ دانەڕێژراو لەقەڵەمیدا.

ئەو ڕووداوەی کە پارێزگار ئاماژەی پێدا، بریتی بوو لە گرژی و ئاڵۆزییەک کە لە نزیک قەڵای هەولێر لە نێوان لایەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ڕوویدا.

ئومێد خۆشناو جەختی لەوە کردەوە، ڕووداوەکە "شتێکی بەرنامە بۆ داڕێژراو نەبوو" و "هەر زوو کۆنترۆڵکرا". ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو، هیچ لایەنێکی سیاسی لەسەر ئەو ڕووداوە سکاڵای تۆمار نەکردووە.

لێدوانەکەی پارێزگاری هەولێر لە کاتێکدایە کە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان چڕبووەتەوە و لایەنە سیاسییەکان لە کێبڕکێدان بۆ بەدەستهێنانی دەنگی هاوڵاتییان. پێشتر، پارێزگای هەولێر ئامادەکاری تەواوی بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەکە ڕاگەیاندبوو و داوای لە هەموو لایەنەکان کردبوو، پابەندی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆن بن بۆ هەڵبژاردنێکی سەرکەوتوو.

ڕێکارەکانی پاراستنی ئارامی بانگەشە

بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەچوونی بانگەشەیەکی ئارام و شارستانی، لیژنەی ئەمنی پارێزگای هەولێر بە سەرپەرشتی پارێزگار، چەندین بڕیار و ڕاسپاردەی دەرکردووە. گرنگترین بڕیارەکان بریتی بوون لە:

- قەدەغەکردنی بانگەشە بە کاروانی ئۆتۆمبێلی زۆر لە شەقامە گشتییەکان بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی ئاستەنگ بۆ هاتووچۆ.

- قەدەغەکردنی بەکارهێنانی ئامێری بێزارکەر کە ناڕەحەتی بۆ هاوڵاتییان دروست دەکات.

- دانانی ڕێنمایی توند بۆ شێوازی هەڵواسینی پۆستەر و دروشمی پاڵێوراوان و قەدەغەکردنی لە شوێنە گشتییەکان وەک فەرمانگە حکومییەکان، قوتابخانەکان، شوێنە ئایینی و مێژووییەکان.

- هۆشداری دراوە بە هەر پاڵێوراوێک کە پابەندی ڕێنماییەکان نەبێت و پۆستەرەکانی لەلایەن شارەوانییەوە لادەبرێن و ڕووبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەبێتەوە.

پێشتریش، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر هۆشداری دابوو لە بەکارهێنان و دابەشکردنی چەک لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردندا و ڕایگەیاندبوو کە هەرکەسێک سەرپێچی بکات،