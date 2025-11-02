دەقی گوتارەکەی مەسرور بارزانی لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی پارتی لە شەقڵاوە
جێگری سەرۆكی پارتی، گوتی: پارتی هەمیشە ئامادەبووە خۆی بەخت بكات لە پێناو سەرخستنی كوردستان، هەروەها حزبەکە خۆی بە خاوەنی هەموو كوردستان دەزانێت. گوتیشی: هەموو بەشەكانی دیکەی عێراق چاویان لە پارتییە تا بەرگریی لە مافەكانیان بكات.
ئەمڕۆ یەکشەممە 2ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەشداریی لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی دیموكراتی كوردستانی كرد لە شەقڵاوە و تێیدا گوتارێكی پێشكەش كرد كە ئەمە دەقەكەیەتی:
بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان
خوشك و برایانی بەڕێز و خۆشەویست
جەماوەری قارەمانی دەڤەری شەقڵاوە و هەریر و پیرمام
دڵسۆزانی رێبازی بارزانی
تێكۆشەرانی وڵاتپارێز
سڵاوی خواتان لەسەر بێت، سڵاوی جەنابی سەرۆك بارزانیتان پێ ڕادەگەیەنم. زۆر خۆشحاڵ و بەختەوەرم ئەمڕۆ لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستم بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی لیستی ٢٧٥، لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق. داوا دەكەم ئێمە هەموومان بە یەكەوە بەخێرهاتنێكی گەرمی كاندیدەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان بكەین كە لێرە ئامادەن، بەخێر بێن.
خوشك و برایانی بەڕێز و خۆشەویست:
سوپاسی ماندووبوونتان دەكەم، دەزانم هەمووتان هەمیشە پشت و پەنای پارتی بوون و بەهۆی پشتیوانیی و هاوكاریی ئێوە و ئەو خزمەت و خەباتەی ئێوە و كەسوكارەكانی ئێوەیە كە پارتی هەمیشە لە سەركەوتندایە و ئەمجارەش بە پشتیوانیی ئێوە، پارتی بەرەو سەركەوتنی گەورەتر هەنگاو دەنێت.
ئێمە پێویستە ئەمجارە لەم هەڵبژاردنەدا ، بە شێوەیەكی كارا هەموو بەیەكەوە بەشداریی بكەین، چونكە بەڕاستی ئێستا ئێمە لەسەر دووڕیانێك وەستاوین، یان ئەوەیە دەبێ رێگە بدەین ئاژاوە بەردەوام بێت، مافەكانی ئێمە پێشێل بكرێن و خەڵكێكی شۆڤێنی، عێراق بەرەو دیكتاتۆریەت و مەركەزیەت بباتەوە، یان دەبێ ئێمە بە بەشداربوونێكی كارای ئەندامانی پارتی دیموكراتی كوردستان لە پەرلەمانی عێراق، بەرگریی لە مافەكانمان بكەین، بەرگریی لە مافە دەستوورییەكانمان بكەین، بەرگریی لە مافی خەڵكی كوردستان بكەین كە ئەمجارە لە بەغدا چیتر مافەكانی خەڵكی كوردستان پێشێل نەكرێت.
ئێمە ئەو دووڕیانەمان لەپێشە، ئایا دەمانەوێت ئاژاوە بەردەوام بێت یانیش دەمانەوێت ئاوەدانی هەبێت. وەڵامی ئێوە وەڵامی پارتییە، وەڵامی ئێوە ئەو وەڵامەیە كە پارتی دیموكراتی كوردستان هەمیشە بۆی تێكۆشاوە، ئێمە بەرەو ڕووناكی دەڕۆین، ئێمە بەرەو ئاوەدانی دەڕۆین، ئێمە بەرەو پێشكەوتن هەنگاو دەنێین، ئێمە بەرەو سەركەوتن دەڕۆین. لە خوا بەزیاد بێت تا پارتی ئێوەی هەبێت هەر سەركەوتووە و هەر پێشكەوتووە، شانازیتان پێوە دەكەین، شانازیی دەكەین كە بەشێكین لە ئێوە، بەشێكین لەو جەماوەرە تێكۆشەرە كە هەمیشە رووبەڕووی ناحەزان وەستاوەتەوە. ئێوە ئەو جەماوەرە تێكۆشەرەن كە هەمیشە بەرامبەر بە پیلانی ناحەزان وەستاونەتەوە، نەتانهێشتووە هیچ جارێك پیلانی هیچ ناحەزێك بەرامبەر بە كوردستان سەربكەوێت، چونكە پارتی خاوەنی ئێوەیە، چونكە ئێوە نەتانهێشتووە پیلانەكان سەربكەون.
خوشك و برایان:
پێویستە ئەمجارە ئێمە لە بەغدا كارێكی جددی بكەین بۆ ئەوەی خەڵكی تر لە جیاتی ئێمە بڕیار نەدات، پێشتر هەموو لایەك خۆی تاقی كردووەتەوە، هەموو لایەك وەكوو نوێنەری هەرێمی كوردستان خۆی ناساندووە، بەڵام پرسیار ئەوەیە جگە لە پارتی دیموكراتی كوردستان، كام لایەن بەرگریی لە مافەكانی خەڵكی كوردستان كردووە؟ كەواتە پێویستە پارتی دیموكراتی كوردستان بوونی هەبێت، بەهێز بێت، بۆ ئەوەی كوردستان بەهێز بێت. دەبێت كاندیدەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان سەربكەون بۆ ئەوەی لەوێ بەرگریی لە مافەكانی خەڵكی كوردستان و هەموو پێكهاتەكان بكەن، بەرگریی لە دیموكراسیەت و فیدرالیەت بكەن، بەرگریی لە ئازادی بكەن، وەكوو لایەنەكانی تر رێككەوتنی ژێربەژێر نەكەن، ئەوانە دەچنە ئەوێ ببن بە دەنگی راستەقینەی خەڵكی هەموو كوردستان، بە دەنگی راستەقینەی هەموو مەزهەب و ئایینەكان، ببنە دەنگی راستەقینەی هەموو تاكێكی ئەم وڵاتە، چ لە كوردستان بێت، یانیش ئەمجارە لە هەموو بەشەكانی تری عێراقیش چاویان لە پارتییە تا پارتی بەرگریی لە مافەكانیان بكات.
مێژووی پارتی دیارە، شاخی سەفین شاهێدی داستانەكانی پارتی و قارەمانەكانی پارتیی و شەهیدەكانی پارتییە، سەفین و شاخەكانی كوردستانمان لەپشت بێت، ئێمە هەمیشە بەردەوام دەبین لە بەرگریكردن لە مافەكانی خەڵكی كوردستان و هیچ هێزێكیش ناتوانێت بمانچەمێنێت.
ئەم شارە شاری پێكەوەژیانە، بیروباوەڕی ئایینیی جیاوازی تێدایە، بەڵام شانازی دەكەین كە كوردستان وڵاتی پێكەوەژیانە، ئەم ناوچەیە ناوچەی پێكەوەژیانە. رێزگرتن لە هەموو ئایین و نەتەوەكان بۆ ئێمە جێی شانازییە و هەقە ئێوەش شانازیی بەو رەوشتە بەرزەی خۆتان بكەن.
بەڕێزان:
بۆ دەبێ ئێمە بەشداریی لەم هەڵبژاردنە بكەین. با پێتان بڵێم، راستە ئەم هەڵبژاردنە هەڵبژاردنی عێراقە، بەڵام گرنگە، گرنگە چونكە ئێستا لەسەر ئاستی كوردستان پارتی هیچ مونافس و ركەبەرێكی نەماوە، ئەمجارە دەبێ لە بەغدا ئێمە بچین مونافەسە بكەین، لایەنەكانی ناحەز كە هەمیشە هەوڵی وەستاندنی پارتییان داوە، هەمیشە هەوڵی ئەوەیان داوە كە پارتی سەرنەكەوێت، خەڵكی كوردستان بە ئامانجەكانی خۆیان نەگەن، لێرە هەرچی پێیان كرا كردیان، بەڵام نەیانتوانی بمانوەستێنن، ئنجا پەنایان بردە بەر بەغدا، پەنایان بردە بەر دروستكردنی هاوپەیمانێتی كە لەوێ بتوانن لەگەڵ ئەو لایەنانەی كە بیرۆكەی شۆڤێنیەتیان لەسەردا ماوە، ئەو لایەنانەی كە بەرەو مەركەزیەت دەڕۆن، ئەو لایەنانەی كە بڕوایان بە دیموكراسیەت و فیدرالیەت نییە، لەوێ هاوپەیمانێتی پێك بهێنن و بۆ ئەوەی پارتی بشكێنن، ئامادەبوون كوردستان بشكێنن، ئەمجارە پێویستە ئێمە بچین لەوێش رێگرییان لێ بكەین و نەهێڵین هیچ هێزێك لە هیچ شوێنێكی ئەم وڵاتە ببێ بە بەربەست، ببێ بە ڕێگر بۆ پێشكەوتن و سەركەوتنی پارتی.
لەسەر ئاستی ناوخۆ، حەسادەتێكی زۆر بەرامبەر بە پارتی هەبووە. زۆر لایەن هەوڵیان داوە چاو لە پارتی بكەن و پێیان نەكراوە، ئنجا ویستیان پارتی بشكێنن، چونكە پێیانوابوو سەركەوتنی پارتی نەمانی ئەوانی تێدایە، بەڵام ئەوەی راستی بێت پارتی قەت بۆ خۆی كاری نەكردووە، پارتی ئامانج نەبووە، پارتی وەسیلە و ئامراز بووە، بۆ ئێمە ئامانج خەڵكی كوردستانە، بۆ ئێمە ئامانج خاكی كوردستانە، لەبەر ئەوە پارتی هەمیشە ئامادەبووە خۆی بەخت بكات لەپێناو سەرخستنی كوردستان و ئامانجە بەرزەكانی خەڵكی كوردستان. پارتی بە كردەوە چ لە رابردوو بە قوربانیدان، چ ئێستا بە ئاوەدانی، پێشانی خەڵكی كوردستانی داوە كە پارتی دەتوانێ چی بكات. بەڵام لایەنەكانی تر جگە لە قسە هیچ شتێكی تریان پێ نەبووە، جگە لە قسە هیچ دەستكەوتێكیان بۆ خەڵكی كوردستان نەبووە. ئەگەر جارێك شانازیش بە دەستكەوتێك بكەن، لەژێر سێبەری ئاڵای پارتی بەشدار بوون لەو دەستكەوتانە.
خوشك و برایان:
تكاتان لێ دەكەم، من ناچارم هەندێك روونكردنەوە بدەم، زۆر زۆر دژی ئێمە قسە دەكرێ، بوختان رووبەڕووی پارتی دەكرێتەوە كە گوایە پارتی فەرق و جیاوازی دەكا لەسەر ئاستی كوردستان، ئەوەی ڕاستی بێ، پارتی خۆی بە خاوەنی هەموو كوردستان دەزانێت، بست بە بستی ئەم خاكەی كوردستان خاكی پارتییە، پارتی خۆی بە بێگانە نازانێت لە هیچ شوێنێكی كوردستان، بۆیە با هیچ كەسێك وا بیر نەكاتەوە كە خاوەنی بەشێكە لە كوردستان و پارتی بێگانەیە، پارتی خاوەنی هەموو كوردستانە، بەڵام ئایا پارتی ئەو دەستەڵاتەی لەو شوێنانەی كە زۆرینەی دەنگدەری پارتی لەگەڵە، وەكوو یەك توانیویەتی خزمەت بكات لەگەڵ ئەو شوێنانەی كە خەڵكی تریان هەڵبژاردووە؟ بێگومان نەخێر، چونكە ئەوان رێگر بوون لەوەی كە پارتی ئەو ئاوەدانییەی لێرە دەستی پێكردووە و ئەو خزمەتگوزارییەی لێرە پێشكەشی خەڵكی كوردستانی كردووە، ڕێگەیان نەداوە پارتی دەستی ئاوەدانی بۆ هەموو شوێنێك لە كوردستان ببات.
ئنجا قسە دەكەن و قسە دەكرێ لەسەر ئەوەی حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ پێك نەهاتووە، ئێمە نەمانویستووە قسە بكەین لەسەر ئەوەی كە بۆ حكومەتی هەرێمی كوردستان پێك نەهاتووە، بەڵام شكور بۆ خوا، خۆیان دەڵێن كە ئێمە نەمانهێشتووە كە حكومەت پێك بێت، ئایا نەهێشتن و رێگریكردن لە پێكهێنانی حكومەتی هەرێمی كوردستان دەستكەوتە؟ بە هیچ جۆرێك دەستكەوت نییە. بەڵام ئەوەی راستی بێت پارتی جەختی لەوە كردووەتەوە كە حكومەت دەبێ حكومەتێكی سەرانسەری بێت، لەشكری كوردستان لەشكری هەموو كوردستان بێت، پەرلەمان پەرلەمانی هەموو كوردستان بێت، ئەمری جەنابی سەرۆكە (یەك كوردستان، یەك لەشكر، یەك پەرلەمان)، ئەمە سیاسەتی پارتییە و پارتی بە هیچ جۆرێك ئامادە نییە سازش لەسەر ئەوە بكات پێكهێنانی حكومەت بۆ بەرژەوەندیی شەخسی بەكار بێت، پلە و پۆست ببن بە پێوەر بۆ پێكهێنانی حكومەت، ئەو لایەنانەی كە دەڵێن ڕێگەمان گرت لە پێكهێنانی حكومەت، ئەوانە بوون كە داوای پۆست دەكەن و بۆ ئیمتیازی شەخسی نەیانهێشتووە حكومەت پێك بێت، پارتی پشووی درێژ بووە تا ئێستا لەبەر ئەوەی بەرژەوەندیی باڵای خەڵكی كوردستانی لەبەرچاو بووە، بەڵام هەر كاتێك كە پارتی هەست بكات كە بەرژەوەندیی خەڵكی كوردستان لەوەدایە حكومەت پێك بێت، پارتی دەتوانێت حكومەت پێك بێنێت.
ئێمە حكومەتمان دەوێ بۆ خزمەتگوزاری، حكومەتمان دەوێ بۆ ئەوەی خزمەتی هاووڵاتیان بكەین، حكومەتمان دەوێ بۆ ئەوەی ئاشتەوایی هەبێت، بۆ ئەوەی سەقامگیری هەبێت، حكومەتمان بۆ پلە و پۆست نەویستووە، قەتیش ئامادە نین بەرژەوەندیی خەڵكی كوردستان بكەینە قوربانیی بەرژەوەندیی شەخسی یان حزبی. بە لای ئێمەوە حكوومڕانی بەرپرسیارێتییە، ئاوەدانییە.
بەڕێزان:
حكوومڕانی بە دز و گەندەڵ و مافیا ناكرێت، حكوومڕانی بە خەڵكی دڵسۆز دەكرێت، ئازادی ئەوەیە تۆ بۆ مافی نەتەوەیەك تێبكۆشیت، ئازادیی ئەوەیە بۆ بۆ ئازادیی خاك تێبكۆشیت، ئازادیی ئەوە نییە بە تۆپ و تانك بچیتە سەر هۆتێلێك یان بچیتە سەر ئۆپۆزسیۆنی خۆت. ئەوانەی باسی ئازادی دەكەن، دەبێ خۆشیان ئازاد بن، ئەوانەی كە باسی ئازادی دەكەن، دەبێ خاوەن قسە بن، ئەوانەی كە باسی ئازادی دەكا دەبێ بەكرێگیراو نەبن، تەنیا ئەوانە دەتوانن باسی ئازادی بكەن.
بەڕێزان:
كورت و موختەسەر، حكوومڕانی بە خەڵكی تر ناكرێت، تەنیا بە پارتی دەكرێت. دڵسۆزی راستەقینەی ئەم گەلە، هی ئەم خاكە پارتییە، بۆیە با هیچ لایەنێكی تر بیر لەوە نەكاتەوە كە مل لە ملی پارتی بدات، پێیان ناكرێت. ئەوەی ئامادە بووە خاك بفرۆشێت، چۆن ئێستا دڵسۆزی خاكەكەی دەبێت؟ پێی ناكرێ. تەنیا ئەو كەسە دڵسۆزی كوردستانە كە ئامادەیە خۆی لەپێناوی كوردستان بەخت بكات و ئەوانەش تەنیا ئێوەن، جەماوەری پارتییە، پێشمەرگەكانی پارتین، رێبازی پیرۆزی بارزانییە.
بەڕێزان:
بە پشتیوانیی خوا، پارتی هەر پێشڕەو دەبێت، ئێوە هەر پێشڕەو دەبن، ئێوە هەر سەركەوتوو دەبن. پێش ماوەیەك هەر لە هەڵمەتی هەڵبژاردن لەگەڵ خوشك و براكانمان لە كەركووك كە هاتبوون لە خزمەتیان دابووین، من گوتم كەركووك بەشێكە لە كوردستان و كەركووك داگیركراوە، خەڵكێكی شۆڤێنی و بەكرێگیراوەكانی ئەو شۆڤێنییانە پەلاماری ئێمەیان داوە كە چۆن دەڵێین كەركووك كوردستانە. با من وەڵامتان بدەمەوە كە چۆن دەڵێین كەركووك داگیركراوە. ئەگەر كەركووك داگیر نەكراوە، ئەی چۆن بە تۆپ و دەبابە پەلاماری كەركووكیان داوە؟ ئەگەر كەركووك بە خیانەت نەفرۆشراوە، چۆن ئێستا كەركووك لە دەستی كورد دەرهێندراوە. كەركووك نەك داگیركراوە، كەركووك بە خیانەت داگیركراوە. جارێكی تریش دەیڵێمەوە، دە جاری تریش دەیڵێمەوە، كەركووك كوردستانە و كەركووك داگیر كراوە. بەڵام پارتی قەت نەیگوتووە شەڕ دەكەین، پارتی قەت نە شەڕخواز بووە و نە شەڕی ویستووە، قەتیش پەلاماری هیچ لایەنێكمان نەداوە، بەڵام هەمیشە ئامادەبووین بەرگریی لە خۆمان بكەین، هەر كەسێك بیر لە پەلاماردانی كوردستان بكاتەوە، پێش هەموو لایەنێك پارتی ئامادەیە بەرگریی لەم وڵاتە بكات. ئێستاش ئێمە ناڵێین بە شەڕ، ئێمە دەڵێین بە دەنگی ئێوە، ئێمە دەڵێین بە دەستوور، ئێمە دەڵێین بە جێبەجێكردنی ماددەی ١٤٠، ئێمە دەڵێین بە هێز و توانای خوشك و براكانی ئێوە لە پەرلەمانی داهاتووی عێراق، ئێمە دەتوانین كەركووك و هەموو ناوچە دابڕێندراوەكانی تری كوردستان بگەڕێنینەوە و ماددەی ١٤٠ وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێت. بەڵام لێرەدا پرسیارێك هەیە، ئەوانەی كە ناڕەحەت و نیگەران دەبن بەوەی كە ئێمە دەڵێین كەركووك كوردستانە، باشە ئەوانە گومانیان هەیە و هەمیشە دەڵێن كوردستان بەشێكە لە عێراق، پرسیاری ئێمە ئەوەیە، ئەگەر كوردستان بەشێك بێت لە عێراق، كەركووك لە كوردستان بێت یان نا چ فەرقی هەیە بۆ ئێوە؟ بۆ نیگەرانن لەوەی كە كەركووك بەشێك بێت لە كوردستان مادام پێتانوایە كوردستان بەشێكە لە عێراق؟ ئەم پرسیارە دەبێ وەڵام بدەنەوە. بۆ بەوە نیگەرانن كە داوای مافە دەستوورییەكانی خۆمان دەكەین؟ بۆ بەوە نیگەرانن كە داوای جێبەجێكردنی ماددەی ١٤٠ دەكەین؟ بۆ بەوە نیگەرانن كە دەڵێین ئێمە ئامادەین لە عێراقێكی فیدرالی، دیموكراسیدا بژین بەڵام پێناسەی كوردستان، پێناسەی هەموو شارەكانی كوردستان بەپێی ماددەی ١٤٠ دەبێ دیاری بكرێت، دەبێ دیاری بكرێت كە خاكی كوردستان كوێیە؟ ئەمە مافێكی دەستووریی هەموو خەڵكی كوردستانە، مافێكی دەستووریی هەموو پێكهاتەكانە، دەبێ هەر كەسێك بەپێی دەستوور، یەكسان و بە شێوەیەكی دادپەروەرانە مافەكانی خۆی وەربگرێت و بەبێ فەرق و جیاوازی، دەبێ هەموو تاكێكی ئەم وڵاتە، كورد بێت، توركمان بێت، عەرەب بێت، كریستیان بێت، ئێزدی بێت، هەر پێكهاتەیەك، دەبێ بەپێی یاسا یەكسان بێت و هیچ لایەنێك خۆی لە لایەنێكی تر بە زلتر و گەورەتر نەزانێت، خۆی بە ساحێبی ئەو وڵاتە نەزانێت و پێیوابێت ئێمە پاشكۆین، ئێمە قەت پاشكۆ نەبووین و قەتیش پاشكۆ نابین، میللەتێكی سەربەرزین و بە سەربەرزیش دەژین.
خوشك و برایان:
جگە لەوانەی كە لە بەغدا بەم جۆرە قسە دەكەن، من باسی هەموویان ناكەم، خەڵكێكی زۆر بە ویژدان هەن و خۆشیان دەزانن كە ئەو مامەڵەیەی لەگەڵ كوردستان دەكرێت مامەڵەیەكی ناتەندروستە، مامەڵەیەكی نادەستوورییە، نادادپەروەرانەیە، خۆشیان خەڵكێكی زۆری عێراق ئێستا هەیە پەنایان هێناوەتە بەر كوردستان و داوا دەكەن كوردەكان یان خەڵكی كوردستان تەنیا بەرگریی لە مافەكانی خۆیان نەكەن، داوا دەكەن بەرگریی لە مافە خوراوەكانی ئەوانیش بكەن، ئنجا بۆیە باری ئێمە ئەمجارە قورسترە، پارتی ئەمجارە تەنیا بەرگریی لە مافەكانی كوردستان ناكات، بەرگریی لە مافی هەموو مافخووراوێكی عێراق دەكات.
ئێمە داوای دیموكراسیەتمان كردووە، داوای فیدرالیەتمان كردووە، داوای چەسپاندنی دەستوورمان كردووە، ئەمە كەی گوناحە؟ بۆ خەڵكێك ناڕەحەتە و ناڕازییە لەوەی كە ئێمە داوای مافە دەستوورییەكانی خۆمان دەكەین؟ ئەگەر پێیانوابێت ئێمە واز دەهێنین لەژێر فشار، بە هیچ جۆرێك لەژێر هیچ فشارێك، ئێمە ئامادە نین سازش لەسەر مافەكانی خۆمان بكەین.
بەڕێزان:
من جارێكی تر با بێمەوە سەر بەكرێگیراوانی ئەو شۆڤێنییانە كە ئەوانیش قسە دەكەن، ئەوانیش باس دەكەن دەڵێن ئێمە باسی كەركووكمان كردووە و گوتوومانە كەركووك كوردستانییە و دەگەڕێتەوە، یان زۆرجار گلەیی ئەوەمان لێ دەكەن دەڵێن كە فەرق و جیاوازی كراوە و خزمەتگوزاری بە هەموو شوێنەكانی كوردستان نەگەیشتووە، دەڵێن بەشداریی لە حكومەتێك ناكەین چونكە دەمانەوێ خزمەتگوزاری بە شێوەیەكی یەكسان لە هەموو كوردستاندا بكرێ. من دەمەوێ ئەو راستییانە بۆ هەموو خەڵكی كوردستان باس بكەم، حكومەتی هەرێمی كوردستان و پارتی بە یەكچاو، بە یەكسان سەیری هەموو بەشەكان و هەموو شار و شارۆچكەكانی كوردستانی كردووە. بەڵام ئەوەی راستی بێت، هەر ئەو لایەنانە بوون كە لەگەڵ بەغدا داوایان دەكرد بودجەی كوردستان دابەش بكرێ، بودجەی كوردستان راستەوخۆ بۆ پارێزگاكان بنێردرێ، واژۆیان لەسەر نامە كردووە و بۆ دادگایان ناردووە، خۆیان داوایان دەكرد دەبێ كوردستان دابەش بكرێ، ئەوەی رێگری كرد لە دابەشكردنی كوردستان، پارتی بوو، ئێستاش پارتی نایەڵێت كوردستان دابەش ببێت. ئەوان داوایان دەكرد بودجەی حكومەتی هەرێمی كوردستان شۆڕ ببێتەوە بۆ ئاستی پارێزگاكان، لەسەر داوای خۆیان هەموو مەرجەكانمان قەبووڵ كرد و بودجەی پارێزگاكان بۆ پارێزگاكان شۆڕكرایەوە. لەو شوێنانەی كە پارتی باڵادەست بووە، بودجەی پارێزگاكان بۆ خەڵكی كوردستان بەكار هاتووە و خەرج كراوە، لەو شوێنانەی كە پارتی باڵادەست نەبووە، بودجەی خەڵكی كوردستان بۆ گیرفانی تایبەت و بەرژەوەندیی حزبی و شەخسی بەكار هاتووە، بۆیە خزمەتگوزاری پێشكەشی خەڵك نەكراوە.
بەڕێزان:
من نامەوێ بكەوینە وەڵام و وەڵامدانەوە، چونكە ئەمانە تەنیا ڕوونكردنەوەن، حەزم دەكرد هەندێك روونكردنەوە بۆ خەڵكی كوردستان هەبێت چونكە لەوانەیە خەڵكانێك لە ڕاستییەكان تێنەگەیشتبن. حكومەتی هەرێمی كوردستان فەرق و جیاوازی نەكردووە، بودجە بە شێوەیەكی یەكسان بۆ هەموو پارێزگاكان خەرج كراوە، بەڵام ئەوەی كە ئەنجام نەدراوە باڵادەستیی حزبی بووە، شەخسی بووە، هی ئەو لایەنە دەسەڵاتدارە بووە كە لەو شوێنانە نەیانهێشتووە خزمەتی خەڵكی كوردستان بكرێ، ئەوەندەی بیریان لە بەرژەوەندیی شەخسی و حزبیی خۆیان كردووەتەوە، وەكوو ئێرە بیریان لە بەرژەوەندیی خەڵكی كوردستان نەكردووەتەوە.
بەڕێزان:
ئەم پەیامەم بۆ هەموو خەڵكی كوردستانە لە هەموو پارێزگاكانی كوردستان، ئەمجارە ئەگەر دەتانەوێ خزمەتگوزاری بكرێ، ئەگەر دەتانەوێ ئاشتی هەبێت، ئەگەر دەتانەوێ سەقامگیری هەبێت، ئەگەر دەتانەوێ ئەم شتانەی لێرە كراوە لە سنوورەكانی تریش و لە پارێزگاكانی تریش بكرێ، متمانەی خۆتان بدەن بە لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان، با پارتی سەربكەوێت، تاكوو ئێوەش هەمووتان بەشدار بن و سوودمەند بن لەو كارە خزمەتگوزارییانەی كە پارتی دەیكات.
پارتی داوا دەكات و دروشمی پارتی دیارە، هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان، پارتی دەیەوێ هاوبەشی راستەقینە بێت لەوەی كە بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆی بدات، بەشدار بێت لە بڕیاردان لەسەر ئاستی حكومەتی فیدرالی، بڕیاردەر بێت لەوەی كە ئاییندەی ئەم وڵاتە بەرەو كوێ دەچێت؟ ئێمە ئامادە نین خەڵكێك خۆی بە خاوەنی وڵاتەكە بزانێت و پێیوابێت هەرچی بڕیارە لەسەر ئێمە دەسەپێنێت، ئێمە نەتەوەیەك نین نە ستەممان قەبووڵ كردووە و نە قەبووڵیشی دەكەین، ئامادە نین بە هیچ جۆرێك لەژێر فشار و ستەمی هیچ ستەمكارێكدا بژین. ئێمە نەتەوەیەكی ئازادیخوازین، بڕوامان بە پێكەوەژیانە، بڕوامان بەوە هەیە كە دەتوانین لە كەشێكی دیموكراسییانەدا، لە هەلومەرجی گونجاودا ئێمە بتوانین گەشە بكەین، ئێمە ئارامیمان دەوێ، چونكە پارتی هەمیشە لە ئارامیدا گەشەی كردووە، فەرموو تەماشا بكەن، رۆژ بە رۆژ ساڵ بە ساڵ دەنگەكانی پارتی زیاتر دەبێت، هۆكارەكەی ئەوەیە چونكە پارتی راستگۆیە لەگەڵ خوای خۆی، لەگەڵ ویژدانی خۆی، لەگەڵ خەڵكی خۆی. خەڵكی پارتیش وەفادارە بەرامبەر بە پارتی، كە دەبینێت پارتی تەنیا قسە ناكات، پارتی تەنیا بەڵێن نادات، بەڵام پارتی ئەوەی دەیڵێت جێبەجێی دەكات، خەڵكی پارتیش وەفادارە و بەردەوامە لەوەی كە متمانەی خۆی بۆ پارتی دووبارە بكاتەوە، ئەمجارەش داواتان لێ دەكەین متمانە بە پارتی بكەنەوە بۆ ئەوەی لە خزمەتی هەموو خەڵكی كوردستاندا بێت.
ئەگەر لایەن هەبێت حەزی لە ئاژاوە بێت چونكە وەكوو مێشوولە لە زەلكاودا گەشە دەكات، پارتی دەیەوێ ئارامی هەبێت، سەقامگیری هەبێت، ئاسایش هەبێت، چونكە پارتی لەبەر رووناكی و بەرەو رووناكی هەنگاو دەنێت.
خوشك و برایانی بەڕیز و خۆشەویستم
جەماوەری تێكۆشەر
هەڤاڵانی بەڕێز
با من بێم باسی هەندێك لە كردەوەكانی خۆمان بكەم، تەنیا قسە نەكەین، ئەوەی كە هیچی پێ نەبێت، ئەوەی نەتوانێت خزمەتی خەڵكی كوردستان بكات، دێ قسە دەكات و دەیانەوێ بۆ شەڕەقسە رامانبكێشن، چونكە هیچیان نییە پێشكەشی خەڵكی كوردستان بكەن، یەك دەستكەوتیشیان نەبووە ئاماژەی پێ بدەن و بڵێن ئەمەمان بۆ كردوون. بەڵام پارتی سەربەرزە بەوەی كە بڵێ لەو حكومەتانەی كە پارتی حكوومڕانی تێدا كردووە، بڵێ ئەمە دەستكەوتەكانی پارتییە. ئەو دەستكەوتانەی كە پارتی هەیەتی بۆ خەڵكی كوردستان دیارن، پارتی دەتوانێ لە بەیانی تاكوو ئێوارە هەموو دەستكەوتەكانتان بۆ بخاتە ڕوو و پێتان بڵێ كە چی كردووە و چیشی لە هەگبەدایە بۆ ئەوەی لە داهاتوو بۆ خەڵكی كوردستان ئەنجامی بدات. ئەوەی پارتی ئەنجامی داوە لە پرۆژەی رووناكی كە لە كاتێكی نێزیك ئینشائەڵا هەموو ناوچەكانی كوردستان دەگرێتەوە و سوپاسی پشوودرێژیی ئێوەش دەكەین، چونكە ئێمە خەڵكی ئەم ناوچەیەین، شەقڵاوەیە، پیرمامە، هەریرە، ویستوومانە هەموو كوردستان ببێ بە خاوەنی كارەبای ٢٤ كاتژمێریی، ئینجا ئێمەش ببینە خاوەنی كارەبای ٢٤ كاتژمێریی.
ئەو پرۆژانەی تر، لە دروستكردنی ڕێگەوبانەكانە، لە پرۆژە خزمەتگوزارییەكانە، لە (هەژماری من)ە كە دەبێتە ژێرخانێكی ئابووری بۆ پشتیوانیكردن لە گەنج بۆ هەلی كار، بۆ بووژانەوەی ئابووریی كوردستان. ئەو پرۆژانەی حكومەتی هەرێمی كوردستان دەستی پێكردووە و ئەنجامی داون، هەموو ئەو پلانانە بوون كە پارتی داڕێژەری ئەو پلانانە بووە، حكوومڕانیی پارتی لە حكومەت وایكردووە ئەو پرۆژانە یەك بە یەك سەربكەون و ئێمە سەربەرزین دەتوانین بە هەموو خەڵك بڵێین متمانەمان پێ بكەن، ئەمەتان بۆ دەكەین، چونكە رابردوومان گەواهیدەرە، بەڵگەیە لەسەر ئەوەی بەڵێنەكانمان جێبەجێ دەكەین، ئەوەی دەتوانین بیكەین كردوومانە، بۆیە لە داهاتووش دەتوانین زیاترتان بۆ ئەنجام بدەین و زیاتر خزمەتگوزاریتان پێشكەش بكەین.
وەڵامی پارتی بۆ قسەی بێ بنەمای ناحەزەكان، پرۆژەكانمانە، كردەوەكانمانە، چ لە كاتی پێویست بێ قوربانی بدەین ئێمە لە سەنگەری پێشەوە بووین و قوربانیمان داوە، چ ئێستا كە كوردستان شۆڕشی ئاوەدانی تێیدا دەستی پێكردووە، پارتی سەرقافڵەی ئەم شۆڕشەیە و بەردەوام دەبێت لە بەجێگەیاندنی هەموو ئەو پرۆژانەی كە پێویستە بكەونە خزمەتی خەڵكی كوردستان.
پارتی باسی شەڕ و ئاژاوە ناكات، پارتی باسی بێهیواكردنی خەڵكی كوردستان ناكات، پارتی هەمیشە رووی لە ئاییندەیە، پارتی حزبی هیوایە، حزبی ئومێدە، حزبی گەنجە، حزبی داهاتووە، پارتی ئەو حزبەیە كە هەمووتان ئومێدتان پێیەتی، پارتی ئەو حزبەیە كە دەتوانێ كوردستان بگەیەنێتە لووتكەی سەركەوتن.
پارتی ئامانجیەتی ئێوە بەختەوەر بن و ژیانێكی باشتر هەبێت، پارتی ئامانجیەتی هەموو گەنجێك بیر لە چارەنووسی خۆی بكاتەوە، بیر لە داهاتووی خۆی بكاتەوە، بیر لە ژیانێكی باش و بەختەوەر بۆ خۆی بكاتەوە، بەرنامەشمان هەیە، بەرنامەمان هەیە یارمەتیمان بدەن، ئێوە پشتیوانمان بن، متمانەمان پێ بكەن بۆ ئەوەی هەموو ئەو بەرنامانە بكەین بە ڕاستی، چۆن ئەو شتانەی خەڵك پێیوابوو خەونە كردمان بەڕاستی، ئەوانەی ماویشن ئەوانەش بە پشتیوانیی ئێوە بكەین بە ڕاستی.
ئێمە دەمانەوێ هەلی كاری یەكسان بۆ هەموو هاووڵاتیان هەبێت، چ ئەوانەی بیانەوێ دابمەزرێن لە حكومەت. بەڕێزان لە ساڵی ٢٠١٣ەوە حكومەتی فیدرالی نەیهێشتووە یەك كەس لە هەرێمی كوردستان دابمەزرێت، بەڵام ئێمە پەكمان نەكەوتووە، ئێمە پەرەمان بە كەرتی تایبەت داوە بۆ دروستكردنی هەلی كار، تا ئێستا زیاتر لە ١٤٠ هەزار هەلی كار لە كەرتی تایبەت دروست كراوە، بەرنامەمان زیاترە بۆ ئەوەی گرنگیی بە كەرتی تایبەت بدەین و هەلی كاری زیاتر بۆ گەنجەكان دروست بكرێ. ئەو بەرنامانەی كە هەمانە لە ئاستی كوردستان بەردەوام دەبن، ئەوانەی كە پێویستە یاسایان بۆ هەموار بكرێتەوە، پێویستە دەستوور جێبەجێ بكرێ، ئەمە ئەركی خوشك و براكانی ئێوەیە، دەنگیان پێ بدەن بۆ ئەوەی بچن لە بەغدا ئەو مافانەشتان بۆ دەستەبەر بكەن.
ئێمە لەسەر دوو ئاست كار دەكەین، هەم لە كوردستان ئێمە قەت چاوەڕێی ئەوە نابین كە خەڵكێك بێ بڕیار لە چارەنووسی ئێمە بدات، خۆمان بڕیار لە چارەنووسی خۆمان دەدەین، بڕیارمان داوە كوردستان ئاوەدان بكەینەوە، كوردستان ئاوەدان دەكەین ئینشائەڵا. بەڵام بۆ هەموو ئەوانەی كە لە بەغداش بە تەمان پیلانگێڕی بكەن یان رێگریی بكەن، یان نەهێڵن مافە دەستوورییەكانی خەڵكی كوردستان وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێ، پێویستە ئێمە ئەمجارە بچینە سەر سندووقی دەنگدان، بە دەنگێكی بەرز هەموو سندووقەكان پڕ بكەین لە لیستی زەرد، لە لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان، لە لیستی ٢٧٥، بۆ ئەوەی پارتی بەهێزێكی زۆرەوە لە بەغدا بەرگریی لە مافە دەستوورییەكانی خەڵكی كوردستان بكات.
من نامەوێ زیاتر لەوە كاتی ئێوە بگرم، بەڵام لە ئەنجامدا دەمەوێ شتێكی تریشتان پێ بڵێم، دەزانم كە ئەم یاریگایە پێویستیی بە نۆژەنكردنەوەیە، ئەوەشتان بۆ دەكەین و ئینشائەڵا نۆژەنی دەكەینەوە. دەزانم داواكاریتان زۆرە، دەزانم هیواتان زۆرە، بەڵام ئێمەش ئەوەمان دەوێ، نامانەوێ ئێوە قەناعەتتان بە دەستكەوتەكانی ئێستا بێت، دەمانەوێ زۆر زۆر زیاتر لەوە داوا بكەن، چونكە هەروەكوو پێشتریش گوتم ئێمە ڕێگەیەكی ئاسانمان هەڵنەبژاردووە، ڕێگەیەكی سەختمان هەڵبژاردووە، چونكە پارتی بەرەو لووتكە دەڕوات، بەرەو لووتكە رۆیشتنیش ئاسان نییە و سەختە، بەڵام بەیەكەوە دەتوانین بگەین بە لووتكە.
من داوای لێبووردن دەكەم زۆر لە كاتی ئێوەم كوشت، هیوادارم هەمیشە سەركەوتوو بن، جارێكی تریش داوا لە هەمووتان دەكەم خوشك و برایانی بەڕێز، هەموو بە یەكەوە ١١ی ١١، بەرەو سندووقەكانی دەنگدان، دەنگ بە لیستی ٢٧٥ بدەین بۆ سەرخستنی لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ ئەوەی پێشانی هەموو دونیای بدەین كە پارتی گەورەترین و سەركەوتووترین لیستە لە هەڵبژاردنەكانی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراقدا. هەر سەركەوتوو بن، هەر بژین.
بژی پارتی دیموكراتی كوردستان، بژی كوردستان، زۆر زۆر بەخێر بێن، سەرسەر و سەرچاوان.