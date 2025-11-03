پێش 3 کاتژمێر

ئه‌مڕۆ دووشەممە، 03ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پڕۆژەی دووسایدی حاجی ئۆمه‌ران ده‌كاته‌وه‌، کە پرۆژەیەکی دیکەی ستراتیژیی کابینەی نۆیەمە لە کەرتی ڕێگاوبان لە کوردستان.

پڕۆژەکە، جیا لە ئاسانکاریی لە بەردەم هاتوچۆی هاووڵاتییان، لە ڕووی جووڵەی بازرگانیشەوە خزمەتێکی باش دەکات.

ڕێگەی دووسایدی حاجی ئۆمەران بە گوژمەی 35 ملیار و 150 ملیۆن دینار لەسەر بودجەی وەزارەتی شارەوانی و گەشتو گوزار، لەلایەن کۆمپانیای (North Light) جێبەجێ کراوە، کە گەرەنتی بەرگەی 50 ساڵی خزمەتکردنی هاتوچۆ دەگرێت.

درێژیی ڕێگاکە 2.5 کیلۆمەترە و پانیەکەشی 25 مەترە، لە کاتێکدا ڕێگەی کۆنی حاجی ئۆمەران یەکساید و پانیەکەشی تەنیا هەشت مەتر بوو، بەهۆیەوە ئاستەنگییەکی زۆری بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان و جووڵەی بازرگانی دروستکردبوو.

پرۆژەی دووسایدی حاجی ئۆمەران بە ستانداردێکی جیهانی دروستکراوە، کە ئەم تایبەتمەندیان لەخۆ دەگرێت: ئاوەڕۆ، تۆڕی ئاوی خواردنەوە، تۆڕی ڕووناککردنەوەی ڕێگا، هێڵکاری و نیشانەکانی هاتوچۆ لەگەڵ شوێنی تایبەت بە وەستاندنی ئۆتۆمبێل.

هەروەها لە قەراغی ڕێگەکە و لەسەر شۆستەکاندا زیاتر لە هەزار دار چێندراوە و 170 کورسی دوو نەفەری بۆ لادان و پشوودانی ڕێبواران دانراوە، لە هەردوو بەری ڕێگەکەش نزیکەی 300 دیواری کۆنکرێتی دانراوە بۆ ڕێگری لە داڕوخان و هەرەسهێنانی بەرزاییەکانی قەراغ و نەهێشتنی مەترسی لەسەر ڕێبواران و هاموشۆکارانی ڕێگەکە.